Brasil passa por uma das piores crises com um presidente despreparado

Presidente Jair Bolsonaro já descumpriu várias regras para a prevenção do coronavírus Crédito: Carolina Antunes

Aos demais problemas crônicos que a nação enfrenta, somam-se outros dois fatores impactantes: a crise econômica e a pandemia do novo coronavírus . Com isso, pode-se aferir um pouco da gravidade desta que é uma das maiores crises da história recente do Brasil e, infelizmente, o país está sendo governado, neste período, por um dos presidentes menos preparados para enfrentar uma situação de tamanha relevância.

Além da pauta ilegal e inconstitucional do movimento conclamado por Bolsonaro, o presidente desrespeitou as orientações de organizações de saúde internacional e, até mesmo, de seu ministro da Saúde. Num gesto de total irresponsabilidade, sem nenhuma proteção, foi até a aglomeração que convocou e não hesitou em dar aperto de mãos e tirar fotos com os celulares de seus asseclas. Como oportunamente dito em editorial de A Gazeta, ao assim se comportar, Bolsonaro deu as costas à população.

Desde antes disso, Bolsonaro já tentava diminuir a relevância da pandemia do coronavírus, à qual se referiu como uma fantasia e histeria. Um de seus filhos chegou ao cúmulo de afirmar que o coronavírus teria sido criado em laboratório pelo Partido Comunista Chinês, o que gerou tremendo constrangimento com aquela nação, com a qual o Brasil ainda mantém relações diplomáticas e fundamentais relações comerciais.

No afã de endossar as falas de Bolsonaro, seus apoiadores dizem que no Brasil, mais se morre de dengue, zika e tuberculose, por exemplo, do que da Covid-19, como se isso demonstrasse que o coronavírus é inofensivo. Na verdade, o oposto acontece! De fato, muito se morre no Brasil por outras doenças ainda fora de controle, porém, isso indica que o sistema de saúde não está dando conta da demanda e que a situação pode se agravar com o avançar da pandemia do coronavírus, capaz de gerar um colapso nos serviços de saúde caso o número de infectados aumente exponencialmente e em momento concomitante.

Aliás, o coronavírus, para Bolsonaro e seus fãs só serve para justificar o aumento do dólar, a timidez do crescimento do PIB e para condenar os panelaços que se espalham por todo o país contra a inapetência do governo bolsonarista em enfrentar de modo efetivo e sério as questões nevrálgicas que cobram por soluções.