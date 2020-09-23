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ABI diz que Bolsonaro mentiu em discurso na ONU

Segundo a ABI, Bolsonaro mentiu e contribuiu para que o Brasil 'caminhe para se tornar um pária internacional'

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 13:01
O presidente Jair Bolsonaro abriu, nesta terça-feira (22), a 75ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).
O presidente Jair Bolsonaro abriu, nesta terça-feira (22), a 75ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Crédito: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Folhapress
Em nota emitida na noite desta terça-feira (22), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticou o presidente Jair Bolsonaro pelo conteúdo de seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), também na terça.
Segundo a ABI, Bolsonaro mentiu e contribuiu para que o Brasil "caminhe para se tornar um pária internacional". "Sem qualquer compromisso com a verdade, o presidente afirmou que seu governo pagou um auxílio emergencial no valor de mil dólares para 65 milhões de brasileiros carentes, durante a pandemia. O auxílio foi de 600 reais", afirma a nota, assinada pelo presidente da ABI, Paulo Jeronimo.
"O presidente responsabilizou índios e caboclos pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal, que alcançam níveis nunca antes vistos no País. Todas as investigações, inclusive de órgãos oficiais, indicam que fazendeiros estão na origem das queimadas", segue a mensagem da ABI.
"O presidente transferiu a responsabilidade para governadores e prefeitos pelos quase 140 mil mortos vítimas do coronavírus. Todo o país é testemunha de sua leviandade, ao classificar a pandemia de 'gripezinha' e ir na contramão dos procedimentos defendidos pelas autoridades de saúde", afirma a nota, concluindo: "A ABI repudia esse comportamento que vem se tornando recorrente e conclama o povo brasileiro a não aceitar o verdadeiro retrocesso civilizatório".

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