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Leonel Ximenes

Exclusivo: a carta de exoneração do secretário da Fazenda

Rogelio Pegoretti cita ginasta norte-americana e escritora francesa como inspiradoras da sua decisão de deixar o cargo

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 20:44

Públicado em 

02 ago 2021 às 20:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rogelio Pegoretti durante audiência pública na Assembleia Legislativ
Rogelio Pegoretti ficou no cargo durante dois anos e meio Crédito: Ellen Campanharo/Ales
A coluna teve acesso exclusivo à carta com o pedido de exoneração do cargo do secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti. Na mensagem ele cita duas Simones - a Biles, ginasta norte-americana e a Beauvoir, escritora, ativista e feminista francesa - como personalidades inspiradoras da sua decisão.
Pegoretti, que estava no cargo desde o início do governo Casagrande, alega motivos pessoais para deixar a função, que será ocupada interinamente pelo subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias. Os atos de exoneração e nomeação serão publicados no Diário Oficial desta terça-feira (3).

A carta que o secretário enviou ao governador

Caro governador Renato Casagrande,

Há algum tempo venho esperando a hora certa para uma decisão importante e, motivado pelo exemplo de Simone Biles, sinto que este momento chegou e venho pedir a exoneração do cargo de secretário de Estado da Fazenda.
 Apesar de estar no auge profissional, vivo um drama pessoal muito grande e, mesmo ainda aguardando uma decisão favorável ao meu pedido de guarda da minha filha, vejo que preciso me dedicar ainda mais ao cuidado com ela, zelar pela nossa saúde mental e aplicar um foco e um tempo que não são compatíveis, por enquanto, com todas as responsabilidades e exigências que o cargo me impõem.
 Outra célebre Simone, de Beauvoir, disse que "o presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação" e tomo esta decisão tendo a certeza que jamais me arrependerei, uma vez que estou cumprindo minha obrigação de pai e o momento exige que o máximo possível de tempo seja dedicado exercício da paternidade.
 Nesses dois anos e meio à frente da Sefaz, conheci pessoas incríveis e juntos entregamos resultados extraordinários. Juntos passamos por grandes desafios, como a brusca queda de receita no início da pandemia, e conseguimos superar com a sua liderança e o nosso empenho. Peço atenção especial ao atendimento dos pleitos dessas categorias tão importantes que se dedicam a esta instituição.
 Hoje deixo a Sefaz em voo de cruzeiro, pronta para ainda mais entregas, com uma extensa carteira de projetos em andamento e com recursos para fazer o melhor para a sociedade capixaba.
 Agradeço imensamente pela oportunidade que me concedeu e, sobretudo, pela confiança depositada em mim para exercer uma função tão importante para nosso Estado. Acompanhando o senhor de perto, passo a admirá-lo ainda mais, tendo o nome de Renato Casagrande como sinônimo de um grande líder e um grande estadista.

Forte abraço!

Rogelio Pegoretti

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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