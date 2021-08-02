Exclusivo: a carta de exoneração do secretário da Fazenda

Caro governador Renato Casagrande,



Há algum tempo venho esperando a hora certa para uma decisão importante e, motivado pelo exemplo de Simone Biles, sinto que este momento chegou e venho pedir a exoneração do cargo de secretário de Estado da Fazenda.

Apesar de estar no auge profissional, vivo um drama pessoal muito grande e, mesmo ainda aguardando uma decisão favorável ao meu pedido de guarda da minha filha, vejo que preciso me dedicar ainda mais ao cuidado com ela, zelar pela nossa saúde mental e aplicar um foco e um tempo que não são compatíveis, por enquanto, com todas as responsabilidades e exigências que o cargo me impõem.

Outra célebre Simone, de Beauvoir, disse que "o presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação" e tomo esta decisão tendo a certeza que jamais me arrependerei, uma vez que estou cumprindo minha obrigação de pai e o momento exige que o máximo possível de tempo seja dedicado exercício da paternidade.

Nesses dois anos e meio à frente da Sefaz, conheci pessoas incríveis e juntos entregamos resultados extraordinários. Juntos passamos por grandes desafios, como a brusca queda de receita no início da pandemia, e conseguimos superar com a sua liderança e o nosso empenho. Peço atenção especial ao atendimento dos pleitos dessas categorias tão importantes que se dedicam a esta instituição.

Hoje deixo a Sefaz em voo de cruzeiro, pronta para ainda mais entregas, com uma extensa carteira de projetos em andamento e com recursos para fazer o melhor para a sociedade capixaba.

Agradeço imensamente pela oportunidade que me concedeu e, sobretudo, pela confiança depositada em mim para exercer uma função tão importante para nosso Estado. Acompanhando o senhor de perto, passo a admirá-lo ainda mais, tendo o nome de Renato Casagrande como sinônimo de um grande líder e um grande estadista.



Forte abraço!



Rogelio Pegoretti