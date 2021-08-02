Rogelio Pegoretti deixa Secretaria de Estado da Fazenda do ES

Rogelio Pegoretti, secretário de Estado da Fazenda Crédito: Fernando Madeira

O secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo , Rogelio Pegoretti, pediu demissão do cargo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pela assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande (PSB). Segundo a nota, Pegoretti alegou motivos pessoais para deixar a pasta.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, vai assumir o cargo interinamente. A troca vai ser oficializada no Diário Oficial desta terça (3).

"Durante o período que esteve à frente da pasta, o Espírito Santo obteve resultados importantes, como a manutenção da saúde financeira do Estado, mesmo diante de um cenário econômico desafiador por conta da pandemia", diz ainda a nota enviada pela assessoria de Casagrande.

Pegoretti é titular da pasta desde o início do mandato de Casagrande, em janeiro de 2019. Antes de ocupar o cargo, foi auditor de controle externo do Tribunal de Contas e secretário da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim. O secretário também integrou a equipe do socialista em seu primeiro mandato (2010-2014), como auditor e subsecretário de estado da Transparência.