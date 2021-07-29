Supersalários de servidores: veja como senadores do ES pretendem votar

Plenário do Senado: projeto que reduz supersalários surgiu da Casa e vai voltar a ser analisado após ser aprovado pela Câmara Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Gazeta procurou os senadores do Pouco antes do recesso parlamentar, a Câmara aprovou o projeto que pretende barrar os chamados supersalários no funcionalismo público. O texto contou com o apoio de todos os partidos da Casa e agora volta ao Senado, sua origem, pois sofreu algumas alterações. A expectativa é que a matéria seja analisada quando os trabalhos forem retomados eprocurou os senadores do Espírito Santo para saber como eles pretendem votar.

Entre os três integrantes da bancada capixaba na Casa, um já disse que vai votar a favor. Os demais ou estão analisando a proposta ou não deram resposta. Confira no decorrer do texto como cada um se posicionou.

O projeto altera os vencimentos de servidores que estão no topo das carreiras mais bem remuneradas. Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$ 39.293,32, o equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , e há subtetos para Estados e municípios, conforme determina a Constituição.

No Espírito Santo , funcionários do Executivo estão limitados a receber até o salário do governador, que é de R$ 23,8 mil brutos. No Legislativo estadual, a barreira é o salário dos deputados estaduais, R$ 25,3 mil; e no Judiciário, por sua vez, a remuneração máxima se equipara ao valor que recebem os desembargadores, com vencimentos de R$ 35, 4 mil.

Apesar disso, servidores recebem acima desse valor porque algumas parcelas, como auxílio-moradia, auxílio-educação e auxílio-creche, podem ficar fora do limite estabelecido.

O projeto lista quais verbas podem ser pagas a servidores públicos acima do teto remuneratório e também cria uma trava para alguns desses auxílios, como o tíquete-alimentação, que poderá ser de no máximo 3% do salário do servidor. A economia prevista com o projeto pode chegar a R$ 3 bilhões por ano.

Estão sujeitos à regulamentação, entre outros, o presidente, vice-presidente, ministros, governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, membros do Legislativo, juízes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dentre outros. De acordo com o texto, não estão submetidos ao limite remuneratório auxílio-alimentação, mensalidade de planos de saúde, adicional de um terço de férias, pagamentos de férias não gozadas – em todos os casos, com limites específicos.

VOTAÇÃO NO SENADO

Com votação tranquila, em menos de 15 minutos, o projeto foi aprovado na Câmara no dia 13 de julho. Agora, as atenções estão voltadas para o Senado, que já havia aprovado o projeto em 2016, mas os deputados fizeram mudanças. Agora, o substitutivo terá que ser analisado novamente pelos senadores.

O redista afirmou que é favorável ao projeto de lei que veio da Câmara e que está observando um clima favorável também entre os colegas para que o PL passe no Senado. O senador justificou que o momento econômico do país não permite que excessos sejam cometidos.

“Neste momento de crise política e econômica não é possível conviver com esses supersalários da elite. É um projeto que eu vou votar e também trabalhar para que seja aprovado pelos colegas”, afirmou Contarato.

Já Do Val afirmou que é totalmente a favor da regulamentação dos gastos públicos, incluindo o pagamento de supersalários, mas ainda vai analisar com a equipe legislativa o texto substitutivo aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. “Apenas após análise criteriosa do texto definirei meu posicionamento”, afirmou.