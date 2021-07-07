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Deputados e senadores

Parlamentar do Brasil custa 528 vezes mais que a renda média da população

Um estudo analisou os gastos do sistema político de 34 países. O Brasil aparece como o que mais gasta para manter o Congresso. Financiamento público também chama a atenção

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:31

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jul 2021 às 20:31
Congresso derrubou veto 12 anos depois para alterar salários e status da carreira de servidores da Receita Federal
No caso do Brasil, foram considerados os 513 deputados 81 senadores que fazem parte do Congresso Nacional Crédito: Pedro França
Um parlamentar do Brasil – considerando deputados federais e senadores – custa aos cofres públicos um valor 528 vezes superior ao da renda média da população brasileira. A conclusão é de um estudo divulgado no Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro, na segunda-feira (5). O trabalho também mostrou que o país é o que tem a maior despesa por congressista, quando comparada à renda média dos habitantes.
O estudo foi desenvolvido pelos pesquisadores Luciano Irineu de Castro, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada; Odilon Câmara, da Universidade do Sul da Califórnia, e Sebastião Oliveira, da Universidade de Brasília. Eles reuniram os gastos dos sistemas políticos do Brasil e de outras 33 democracias.
Segundo Castro, os pesquisadores optaram por analisar nações com perfil diferente. Incluindo ricas e pobres e de tamanhos distintos. Foram analisados o panorama de gastos políticos de países da Europa, das Américas e da África. Os dados foram compilados durante os seis últimos meses.

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Para chegar ao comparativo do cálculo dos gastos dos parlamentares em relação à renda média da população, os pesquisadores reuniram todos os recursos alocados no Legislativo federal e os dividiram pelo número de congressistas em cada um dos países. Em seguida, os responsáveis pelo estudo dividiram o resultado pela renda média do país.
No caso do Brasil, foram considerados os 513 deputados e 81 senadores que integram o Congresso Nacional, totalizando 594 representantes. Segundo o estudo, o Brasil tem um orçamento anual por parlamentar de US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões).
A cifra, que contempla o valor empregado para manter toda a Casa legislativa e não apenas as despesas diretas dos parlamentares, é 528 vezes maior do que a renda anual média da população, de US$ 9.500 (R$ 46.943), de acordo com o estudo. Entre as 33 nações analisadas no trabalho, o país lidera o ranking com o maior custo por parlamentar.
O professor Luciano Irineu Castro explicou que o estudo dividiu o custo dos parlamentares pela renda média, pois em uma analise simples poderia apresentar dados distorcidos. Um país com mais potencial econômico poderia gastar mais com seus congressistas. Além disso, o pesquisador argumentou que o comparativo permite ter uma base de comparação entre países pobres e ricos.
Excluindo o Brasil do levantamento, a média dos outros países equivale a 40 vezes a renda média das suas respectivas populações. Um valor que não chega a 10% do observado no Congresso brasileiro. Na Argentina, que está em segundo lugar na listagem, por exemplo, o custo por parlamentar representa 228 vezes a renda média da população.
“Nosso artigo mostra como o Brasil é um caso isolado em uma série de dimensões importantes de seu sistema político. Sua alocação de fundos públicos para parlamentares está bem acima da de outros países”, afirmou Castro.

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Além do custo dos parlamentares, os pesquisadores também analisaram o número de partidos efetivos no Brasil. O país conta com 24 partidos representados no Congresso Nacional. Desses, 15 são considerados efetivos. Na avaliação do estudo, são chamados assim aqueles com atuação mais relevante. 
Esse número também coloca o Brasil na liderança desse quesito entre todas as nações consideradas no estudo. A Bélgica, que aparece na segunda posição do ranking, conta com 10 agremiações partidárias consideradas efetivas. Na maioria dos países, esse número não passa de cinco partidos. O professor reforça que algumas nações até contam com mais partidos que o Brasil, mas nenhuma com tantas siglas relevantes como no sistema político nacional. 

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Com essa quantidade de partidos relevantes no país, os responsáveis pelo estudo apontaram uma correlação com o financiamento público para bancar as legendas. O Brasil também lidera o ranking entre todos os analisados pelo estudo, concentrando o maior volume de recursos empregados.
Somadas, as agremiações brasileiras recebem, em média, US$ 446 milhões por ano (R$ 2,2 bilhões). O professor Castro destacou que esse valor gasto pelo Brasil ocorre mesmo em ano em que o processo eleitoral não é realizado. Nesse quesito, o México vem em segundo lugar, com US$ 307 milhões (R$ 1,5 bilhão). Excluindo o Brasil, a média da amostra é de US$ 65,4 milhões (R$ 323 milhões).

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