Casagrande: governo Bolsonaro não cumpre papel na preservação do meio ambiente

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que o governo federal não tem cumprido seu papel na preservação do meio ambiente. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (27) durante entrevista ao Jornal da CBN. Casagrande foi convidado para falar sobre o encontro que governadores de sete Estados vão ter, na sexta-feira (30), com John Kerry, representante especial para o clima do governo dos Estados Unidos, para tratar sobre projetos ambientais em cada região do Brasil.
O socialista afirmou que que o Brasil tem uma imagem muito ruim no exterior em relação à preservação dos recursos naturais. "Nós, governadores, não podemos ficar só na expectativa da ação do governo federal. Podemos ser protagonistas nesse tema", afirmou Casagrande. Ouça a entrevista completa:
Casagrande diz que governo federal não cumpre seu papel no meio ambiente
O ENCONTRO COM O GOVERNO DOS EUA
O governador do Espírito Santo está à frente a coalizão “Governadores Pelo Clima”. O grupo enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinada por 24 governadores brasileiros. Nela, eles se comprometem com a “emergência climática global” e pedem cooperação para questões ambientais no Brasil. O pedido não passou pelo governo Bolsonaro.
O encontro com John Kerry vai acontecer por videoconferência e a ideia é os governadores apresentem projetos para o representante dos EUA. Segundo Casagrande, os projetos serão de recuperação de bacias, recomposição florestal, bioeconomia e desenvolvimento socioprodutivo.
Além de Casagrande, vão participar da reunião com John Kerry os governadores Wellington Dias (PT-PI), João Doria (PSDB-SP), Eduardo Leite (PSDB-RS), Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) e Flávio Dino (PSB-MA). São todos de oposição a Bolsonaro.