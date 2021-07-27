Casagrande: governo Bolsonaro não cumpre papel na preservação do meio ambiente

Renato Casagrande (PSB) frequentemente critica o governo federal Crédito: Helio Filho/Secom ES

O socialista afirmou que que o Brasil tem uma imagem muito ruim no exterior em relação à preservação dos recursos naturais. "Nós, governadores, não podemos ficar só na expectativa da ação do governo federal. Podemos ser protagonistas nesse tema", afirmou Casagrande. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que governo federal não cumpre seu papel no meio ambiente

O ENCONTRO COM O GOVERNO DOS EUA

O governador do Espírito Santo está à frente a coalizão “Governadores Pelo Clima”. O grupo enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinada por 24 governadores brasileiros. Nela, eles se comprometem com a “emergência climática global” e pedem cooperação para questões ambientais no Brasil. O pedido não passou pelo governo Bolsonaro.

O encontro com John Kerry vai acontecer por videoconferência e a ideia é os governadores apresentem projetos para o representante dos EUA. Segundo Casagrande, os projetos serão de recuperação de bacias, recomposição florestal, bioeconomia e desenvolvimento socioprodutivo.