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Apelou para os EUA

Casagrande: governo Bolsonaro não cumpre papel na preservação do meio ambiente

A declaração foi dada em entrevista ao Jornal da CBN. Governadores de sete Estados, incluindo o ES, vão se reunir com John Kerry, representante especial para o clima do governo dos EUA

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

27 jul 2021 às 11:17
Governador Renato Casagrande anuncia quarentena de 14 dias no ES
Renato Casagrande (PSB) frequentemente critica o governo federal Crédito: Helio Filho/Secom ES
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que o governo federal não tem cumprido seu papel na preservação do meio ambiente. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (27) durante entrevista ao Jornal da CBN. Casagrande foi convidado para falar sobre o encontro que governadores de sete Estados vão ter, na sexta-feira (30), com John Kerry, representante especial para o clima do governo dos Estados Unidos, para tratar sobre projetos ambientais em cada região do Brasil.
O socialista afirmou que  que o Brasil tem uma imagem muito ruim no exterior em relação à preservação dos recursos naturais. "Nós, governadores, não podemos ficar só na expectativa da ação do governo federal. Podemos ser protagonistas nesse tema", afirmou Casagrande. Ouça a entrevista completa:
Casagrande diz que governo federal não cumpre seu papel no meio ambiente

O ENCONTRO COM O GOVERNO DOS EUA

O governador do Espírito Santo está à frente a coalizão “Governadores Pelo Clima”. O grupo enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinada por 24 governadores brasileiros. Nela, eles se comprometem com a “emergência climática global” e pedem cooperação para questões ambientais no Brasil. O pedido não passou pelo governo Bolsonaro. 
O encontro com John Kerry vai acontecer por videoconferência e a ideia é os governadores apresentem projetos para o representante dos EUA. Segundo Casagrande, os projetos serão de recuperação de bacias, recomposição florestal, bioeconomia e desenvolvimento socioprodutivo.
Além de Casagrande, vão participar da reunião com John Kerry os governadores Wellington Dias (PT-PI), João Doria (PSDB-SP), Eduardo Leite (PSDB-RS), Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) e Flávio Dino (PSB-MA). São todos de oposição a Bolsonaro. 

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