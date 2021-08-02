Ex-prefeito de Vila Velha tem aposentadoria cassada

Jorge Anders foi prefeito de Vila Velha entre 1988 e 1992 e entre 1997 e 2000 Crédito: Fábio Vicentini/AG

O ex-prefeito de Vila Velha Jorge Anders, que comandou o município entre 1997 e 2000, teve a aposentadoria na Prefeitura de Vitória , onde atuou como médico, cassada por determinação judicial. O pagamento, que era de R$ 4.522,53, será interrompido já a partir do mês de agosto. A medida é devido a uma ação de improbidade administrativa em que Anders foi condenado pela Justiça Federal.

A cassação da aposentadoria foi publicada no Diário Oficial de Vitória nesta segunda-feira (2). O processo refere-se ao descumprimento de um acordo entre a União e o município de Vila Velha, para preservação ambiental da área da Lagoa do Cocal. Na ação, de autoria do Ministério Público Federal (MPF), o ex-prefeito foi processado por permitir que a área se tornasse alvo de aterros, depósito de lixo e invasões.

A condenação, em primeira instância, foi proferida em setembro de 2011, mas o julgamento dos embargos se arrastou até julho deste ano. O juiz Francisco de Assis Basílio de Morais, da Quarta Vara Cível da Justiça Federal no Espírito Santo, considerou que Anders foi "negligente e omisso no sentido de permitir que terceiros (pessoas físicas e jurídicas) se apropriassem de áreas de propriedade da União na localidade de Lagoa do Cocal, área de proteção ambiental".

Com isso, Jorge Anders ficará proibido de receber benefícios perante o poder público por cinco anos, incluindo sua própria aposentadoria, além de não poder contratar ou ter incentivos fiscais para ele ou para empresas que seja sócio.

O ex-prefeito também teve suspensos os direitos políticos por seis anos e seis meses, além do pagamento de multa, que será calculada a partir do valor que será necessário para a implantação do Parque Ecológico da Lagoa do Cocal. O montante será fixado pela Prefeitura de Vila Velha , que deverá apresentar, em 30 dias, um cálculo estimado sobre o quanto será necessário para recuperar a área.

Procurados, os advogados de Anders no processo não se manifestaram até a publicação deste texto. A Prefeitura de Vitória disse que apenas cumpriu a decisão judicial e não quis se manifestar sobre a cassação da aposentadoria.

Jorge Anders, hoje com 66 anos, foi deputado estadual e deputado federal, além de ter sido eleito prefeito de Vila Velha por duas vezes, em 1988 e em 1996, ambas pelo PSDB.