Manifestantes fazem ato no ES a favor de Bolsonaro e do voto impresso

Apoiadores do governo federal e militantes de direita realizaram protestos neste domingo (1º) em algumas cidades do país a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e da adoção do voto impresso nas eleições de 2022. No Espírito Santo, manifestantes também foram às ruas no início da tarde. Por volta das 18h o protesto foi encerrado e as vias foram liberadas, segundo informações da Guarda Municipal de Vitória.
No Estado, os manifestantes se concentraram em Vila Velha na Praça do Ciclista, em Itaparica, e no Posto Moby Dick, na Praia da Costa. Os grupos saíram rumo à Praça do Papa, em Vitória.
Em carros e a pé, os manifestantes atravessaram a Terceira Ponte. A Rodosol, concessionária que administra a via, afirmou que os acessos à ponte foram totalmente interditados pouco depois das 14h30 devido à manifestação e recomendou que os motoristas usassem a Segunda Ponte como rota alternativa. Por volta das 18 horas, o trânsito na via foi também liberado.
Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregaram bandeiras do Brasil e faixas pedindo o "voto impresso auditável" e "contagem pública dos votos" nas eleições. Alguns cartazes também traziam críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Muitos não usavam máscaras.
Em Vila Velha, a Guarda Municipal interditou as vias que dão acesso à Terceira Ponte na rua Ceará/Av. São Paulo e Avenida Carioca.
Em Vitória, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que foram interditadas as ruas Dukla de Aguiar, Taciano Abaurre, e parte da rua Clóvis Machado, no bairro Praia do Suá. A Guarda de Trânsito da Capital também deu apoio na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Pauta corriqueira do presidente Bolsonaro, o voto impresso está sendo debatido em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Nesta semana, o presidente fez uma live para defender a proposta. Ele fez fortes ataques ao sistema eleitoral atual e falou sobre supostas fraudes em eleições passadas, mas admitiu não ter nenhuma prova.
Manifestantes no ES fazem ato pelo voto impresso
A mobilização nacional foi convocada por movimentos de direita nas redes sociais. Atos também foram registrados neste domingo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outras capitais.
Em mensagens por vídeo, Bolsonaro segue apoiando os manifestantes e voltou a colocar em dúvida a realização das eleições de 2022.