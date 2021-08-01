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Protesto nacional

Manifestantes fazem ato no ES a favor de Bolsonaro e do voto impresso

Mobilização aconteceu também em outras cidades do país. No Estado, acabou por volta das 18 horas. Após ficar interditada, Terceira Ponte foi liberada e circulação de carros entre Vitória e Vila Velha foi normalizada
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

01 ago 2021 às 13:39

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 13:39

Manifestantes descendo a Terceira Ponte pedindo voto impresso
Manifestantes descendo a Terceira Ponte pedindo voto impresso Crédito: Carlos Alberto Silva
Apoiadores do governo federal e militantes de direita realizaram protestos neste domingo (1º) em algumas cidades do país a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e da adoção do voto impresso nas eleições de 2022. No Espírito Santo, manifestantes também foram às ruas no início da tarde. Por volta das 18h o protesto foi encerrado e as vias foram liberadas, segundo informações da Guarda Municipal de Vitória.
No Estado, os manifestantes se concentraram em Vila Velha na Praça do Ciclista, em Itaparica, e no Posto Moby Dick, na Praia da Costa. Os grupos saíram rumo à Praça do Papa, em Vitória.
Em carros e a pé, os manifestantes atravessaram a Terceira Ponte. A Rodosol, concessionária que administra a via, afirmou que os acessos à ponte foram totalmente interditados pouco depois das 14h30 devido à manifestação e recomendou que os motoristas usassem a Segunda Ponte como rota alternativa. Por volta das 18 horas, o trânsito na via foi também liberado.
Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregaram bandeiras do Brasil e faixas pedindo o "voto impresso auditável" e "contagem pública dos votos" nas eleições. Alguns cartazes também traziam críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Muitos não usavam máscaras.
Em Vila Velha, a Guarda Municipal interditou as vias que dão acesso à Terceira Ponte na rua Ceará/Av. São Paulo e Avenida Carioca.
Manifestantes pediram voto impresso em ato na Praça do Papa neste domingo (1º)
Manifestantes pediram voto impresso em ato na Praça do Papa neste domingo (1º) Crédito: Carlos Alberto Silva
Em Vitória, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que foram interditadas as ruas Dukla de Aguiar, Taciano Abaurre, e parte da rua Clóvis Machado, no bairro Praia do Suá. A Guarda de Trânsito da Capital também deu apoio na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Pauta corriqueira do presidente Bolsonaro, o voto impresso está sendo debatido em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Nesta semana, o presidente fez uma live para defender a proposta. Ele fez fortes ataques ao sistema eleitoral atual e falou sobre supostas fraudes em eleições passadas, mas admitiu não ter nenhuma prova.

Manifestantes no ES fazem ato pelo voto impresso

A mobilização nacional foi convocada por movimentos de direita nas redes sociais. Atos também foram registrados neste domingo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outras capitais.
Em mensagens por vídeo, Bolsonaro segue apoiando os manifestantes e voltou a colocar em dúvida a realização das eleições de 2022

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