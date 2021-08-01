Fernanda Milanese, do Solidariedade, é eleita prefeita de Boa Esperança

Fernanda Milanese (Solidariedade) foi eleita prefeita de Boa Esperança, Noroeste do ES Crédito: Instagram/Fernanda Milanese

Com 50,14%% dos votos válidos, a enfermeira Fernanda Milanese, do Solidariedade, vai ser a nova prefeita da cidade de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo, e a primeira mulher para assumir o comando do município.

Fernanda tem 36 anos e disputou pela primeira vez um pleito eleitoral. Ela é casada com Romualdo Milanese, o candidato que teve o registro de candidatura barrado pela Justiça Eleitoral. Fernanda e o vice, Leandro da Silva Cardoso, foram os mais votados, com 3.841 votos.

A Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, no centro, é o maior local de votação do município. A cidade, ao todo, tem quatro pontos de votação na zona rural e outras quatro na área urbana.

Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, maior local de votação de Boa Esperança Crédito: Gabriela Fardin

O movimento nos locais de votação foi tranquilo, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que acrescentou que as eleições transcorreram dentro da normalidade, sem nenhuma alteração.

A vendedora Analia de Souza está satisfeita com a nova eleição: "Agora vamos ficar mais tranquilos porque estavam falando muito que a cidade não tinha governante, que não tinha prefeito... e agora com certeza vai ter uma solução", diz.

Analia de Souza, vendedora participou de eleições para escolher novo prefeito de Boa Esperança Crédito: Gabriela Fardin

Três candidatos concorreram à vaga de prefeito na cidade, sendo Fernanda Milanese (Solidariedade) eleita com 50,14% dos votos. Claudio Boa Fruta (DEM) ficou em segundo lugar, com 42,51% dos votos, e Antônio José (Republicanos,) em terceiro, com 7,35% dos votos.

De acordo com o TSE, 100% das urnas foram apuradas às 17h51. Sendo 7.881 votos totalizados, 1,06% votos brancos e 1,73% votos nulos.

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A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou da campanha para a eleição de Fernanda com a intenção de ter mais mulheres em cargos de comando nos órgãos públicos.

Segundo Jacqueline Moraes, a luta das mulheres pelo direito de ter voz em um ambiente predominante masculino, como a política, vem ganhando espaço.