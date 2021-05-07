Num dia, noivos. No outro, na porta da delegacia no ES

Dunas de Itaúnas, destino de casais apaixonados Crédito: Divulgação

A história que você vai conhecer agora, caro leitor, poderia ser um conto de fadas da vida real. Poderia. Mas o sonho acabou em pesadelo. Mais que isso: terminou em prisão, choro e ranger de dentes. Aconteceu nesta semana, no Norte do Estado, local de clima tão tórrido como a paixão que fazia um jovem casal capixaba suspirar e planejar viver eternamente juntos. Mas...

Tudo começou na última quarta-feira (5), numa inocente e bela viagem de amor que estava programada para ser o palco de um pedido de noivado e casamento. O jovem casal aqui referido é formado por um advogado de 35 anos, morador de Cariacica, e sua namorada, de 25, uma empresária do ramo de confecções de Vila Velha.

Os dois escolheram para o grande acontecimento a bucólica Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, onde uma belíssima pousada, cuja diária é R$ 1,5 mil, os esperava. O objetivo da moça era sacramentar o pedido de casamento durante a noite na pousada e, para isso, comprou as melhores bebidas importadas, encomendou um jantar especial para o casal e adquiriu uma aliança de noivado no valor de R$ 10 mil. Tudo certo. Afinal, o amor não tem preço, né?

Mas, já no começo da bela aventura de amor, algo parecia que não corria muito bem, e o preço a pagar pelo relacionamento seria insuportável. O casal começou a se desentender na viagem até o Norte do Estado, mas nada ainda que pudesse ser superado. Ao chegarem à pousada, e diante daquele ambiente romântico e sofisticado, a paz voltou a reinar entre os namorados.

Durante a tarde e a noite de quarta-feira, quase tudo transcorreu bem. Quase. O jantar de classe com bebidas finas deu o tom do romance, mas, estranhamente, a mulher desistiu momentaneamente de pedir ao homem em casamento. Mas é vida que segue, ainda há tempo, claro que há.

Na manhã seguinte, quinta-feira dia 6, os dois namorados acordaram cedo e foram assistir ao belo nascer do sol nas dunas famosas no país todo. Depois do espetáculo, retornaram à pousada, acertaram as contas e deixaram Itaúnas por volta do meio-dia. E nada de pedido de noivado/casamento.

Pois foi dentro do carro que o relacionamento do casal azedou de vez. As brigas retornaram, com gritos, xingamentos e ofensas. Já no município de Jaguaré, no distrito de Água Limpa, a empresária resolveu filmar os gritos e xingamentos do homem que até então amava, e quando ele percebeu que estava sendo filmado, tomou dela o celular, um iPhone 12 de última geração, parou o carro e jogou o aparelho fora.

A confusão cresceu e o advogado resolveu expulsar a mulher do carro, um Land Rover Evoque. Mas como ela se recusava a sair do veículo, o ex-futuro noivo acabou agarrando-a pelos braços e a retirou à força de dentro do carro, deixando-a na beira da estrada, somente com as roupas do corpo e descalça.

Crueldade feita, o advogado seguiu em direção a Vitória. E à medida que o carro do namorado se distanciava, ela percebeu que o romance que até então vivia acabou. Ficou distante também, inalcançável. Próximo a ela, só o sentimento de humilhação e desespero.

Mas nem tudo estava perdido. Moradores de Linhares que vinham num veículo logo atrás viram a situação em que a moça estava, à beira da rodovia e desolada, e a socorreram, levando-a para a Delegacia Regional de Linhares. No caminho, avisaram o 190 da Polícia Militar.

Ao chegar na delegacia, a vítima foi atendida rapidamente, e a Polícia Rodoviária Federal foi avisada e informada sobre as características do veículo do ex-parceiro da moça. Logo depois, o Land Rover foi localizado pela PRF na saída da cidade do Norte do Estado e o agressor foi conduzido para a Delegacia Regional, preso em flagrante.

Durante a prisão, foi apreendida uma pistola calibre 380 do advogado, porém ele tinha porte legal de arma de fogo. Com todos os procedimentos de flagrante feitos, com a prisão do advogado e a apreensão da arma de fogo, a empresária foi ouvida pela polícia, solicitou medidas protetivas judiciais e foi encaminhada para exames de lesões corporais.

Como é obrigatório por lei, foi estipulado um pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil, para que o acusado pudesse responder ao processo em liberdade. Mas como o homem não tinha esse dinheiro, ele ficou preso.

No final da noite de quinta (6), a vítima, surpreendentemente, retornou à delegacia com o objetivo de pagar a fiança do seu agressor e liberá-lo, mas como ela não tinha dinheiro em espécie, e sim só cartão de débito, foi impossível a liberação do agressor.

Mas nesta sexta (7), parentes do advogado foram à delegacia, pagaram o valor da fiança, e o ex-futuro noivo foi finalmente libertado. Entretanto, a arma ficou apreendida e o advogado irá responder pela prática de crime de lesão corporal, vinculado à Lei Maria da Penha.