ES cria delegacias para investigar tentativas de homicídio

O governo do Estado
publicou na edição desta segunda-feira (12), no Diário Oficial, um decreto criando as delegacias de Polícia Civil que vão investigar tentativas de homicídio na Grande Vitória, inclusive contra as mulheres.
As tentativas de homicídio, de um modo geral, são um grande problema no Espírito Santo. Em 2018 foram 2.162 e, no ano seguinte, caiu para 1.941. Contudo, em 2020, passou para 2.170.
Segundo os dados informados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o Espírito Santo, no primeiro bimestre deste ano, acumulava 419 tentativas de homicídios – número 15,1% maior do que nos dois primeiros meses de 2020, quando aconteceram 364 casos.
A Grande Vitória
é o local onde acontecem mais tiroteios, ocorrências impulsionadas pelos confrontos entre traficantes de drogas.