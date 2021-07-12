Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES cria delegacias para investigar tentativas de homicídio

Unidades policiais serão instaladas na Grande Vitória, região onde mais acontece esse tipo de crime no Estado

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:04

Públicado em 

12 jul 2021 às 17:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória: reforço nas investigações Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Estado publicou na edição desta segunda-feira (12), no Diário Oficial, um decreto criando as delegacias de Polícia Civil que vão investigar tentativas de homicídio na Grande Vitória, inclusive contra as mulheres.
Na prática, as Delegacias Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP), Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e de Proteção à Mulher passam a ser subordinadas a divisões que atendem a cada município e serão subdivididas em Delegacias Especializadas de Homicídio Consumado e em Delegacias Especializadas de Homicídio Tentado.
As tentativas de homicídio, de um modo geral, são um grande problema no Espírito Santo. Em 2018 foram 2.162 e, no ano seguinte, caiu para 1.941. Contudo, em 2020, passou para 2.170.

Veja Também

Estado corre risco de fechar ano com mais de mil homicídios

Ano fecha com aumento de 11,55% no índice de homicídios no ES

Segundo os dados informados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o Espírito Santo, no primeiro bimestre deste ano, acumulava 419 tentativas de homicídios – número 15,1% maior do que nos dois primeiros meses de 2020, quando aconteceram 364 casos.
Grande Vitória é o local onde acontecem mais tiroteios, ocorrências impulsionadas pelos confrontos entre traficantes de drogas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Câmara aprova projeto que aumenta a pena mínima para feminicídio

'Mulheres pagam com a vida', diz leitora após mais um feminicídio no ES

Homem leva dois tiros em tentativa de homicídio em Cachoeiro

PM prende quatro suspeitos em tentativa de homicídio em Cariacica

Polícia prende foragido acusado de tráfico e tentativa de homicídio em Cariacica

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Dhpp homicídio Polícia Civil Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados