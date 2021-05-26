Homem leva dois tiros em tentativa de homicídio em Cachoeiro

Um homem foi atingido por dois disparos de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (25), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele estava no bairro Alto Amarelo, onde mora, quando um veículo passou e um homem disparou várias vezes.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência aconteceu pouco antes das 14h e os dois disparos atingiram a região do tórax. A vítima foi socorrida pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde se encontra internada na manhã desta quarta-feira (26).
Pessoas que estavam próximo ao local contaram para a polícia que um veículo de cor prata passou e um homem que estava dentro do carro efetuou vários disparos. Até o fim desta manhã, ninguém foi detido.
A Polícia Civil informou que o caso segue sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e não é necessário se identificar para denunciar.
Com a colaboração de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul