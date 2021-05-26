Família descobre morte de jovem em acidente no ES por foto no WhatsApp

Jovem morre após sair do trabalho e família fica sabendo por foto em redes sociais Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Um jovem de 28 anos morreu na manhã desta quarta-feira (26), enquanto ia para casa após o trabalho, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Edivan de Souza estava de moto e sofreu um acidente na ES 482, na região de Morro Grande.

Segundo informações da Polícia Militar , o acidente envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Com o impacto, parte do para-brisa ficou destruído e marcas de rodas ficaram na pista. Edivan morreu no local.

Jovem morre após sair do trabalho e família fica sabendo por foto em redes sociais Crédito: Divulgação família

A esposa da vítima estranhou o atraso do marido e tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu, procurou familiares em busca de informações. Um tio de Edivan recebeu fotos de um acidente de moto na rodovia em um grupo de mensagens do WhatsApp e associou que poderia ser o sobrinho.

“A gente estava em casa, se preparando para ir ao trabalho, quando meu marido recebeu uma foto num grupo que tinha acontecido um acidente”, disse a tia da vítima, Elis Lemos, que esteve no local do acidente.

Edivan trabalhava em uma empresa de rochas ornamentais na localidade de Duas Barras e era acostumado a fazer o trajeto, sempre no mesmo horário. “Ele fazia o trajeto há 3 anos, era experiente. Uma pessoa muito boa que vai fazer muita falta. A gente vai se unir para dar o apoio que ela (esposa) precisa”, afirma Elis.

Jovem morre após sair do trabalho em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Peritos da Polícia Civil analisaram o local do acidente, conversaram com testemunhas e coletaram provas que podem ajudar a entender como a batida aconteceu. Uma das pessoas ouvidas foi o motorista Tiago Nascimento, que passava na hora que aconteceu o acidente.

“Todos nós íamos sentido Cachoeiro. Quando eu vinha pela direita, o motoqueiro me ultrapassou pela esquerda normal, na faixa de uns 55 a 60 km/h. Mas chegando quase ali no posto, onde tem a travessia de pedestre, ele saiu da minha frente e já entrou ao contrário, para o lado esquerdo, pra passar onde é passagem de pedestre. Nisso, vinha a S10 atrás de mim, do lado esquerdo da faixa, e não deu tempo de frear. Por Deus que eu não passei em cima dele. A S10 não teve visão quando ele saiu de uma mão para outra e colidiu”, contou o motorista.

Edivan era casado e tinha um filho. A polícia irá investigar o caso.