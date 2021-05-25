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Trânsito

Vídeo: motoboy é atingido por carro em acidente em Cachoeiro

Colisão aconteceu no bairro Maria Ortiz na manhã desta terça-feira (25). Segundo os bombeiros, resgate do Samu encaminhou a vítima ao hospital

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 20:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2021 às 20:25
Motoboy é atingido por carro em Cachoeiro
Motoboy é atingido por carro em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Câmeras de segurança
Um motoboy ficou ferido após ser atingido por um veículo de passeio que fazia uma conversão em uma rua do bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). Com a forte colisão, o motociclista foi arremessado sobre o capô do carro.
O vídeo mostra o momento em que o motociclista trafega na rua e acaba atingido pelo carro. Os bombeiros informaram que o atendimento foi feito pelo serviço de resgate do Samu, que encaminhou a vítima ao hospital. O nome da vítima e o estado de saúde não foram informados. 

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