Vídeo: motoboy é atingido por carro em acidente em Cachoeiro

Um motoboy ficou ferido após ser atingido por um veículo de passeio que fazia uma conversão em uma rua do bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). Com a forte colisão, o motociclista foi arremessado sobre o capô do carro.
O vídeo mostra o momento em que o motociclista trafega na rua e acaba atingido pelo carro. Os bombeiros informaram que o atendimento foi feito pelo serviço de resgate do Samu, que encaminhou a vítima ao hospital. O nome da vítima e o estado de saúde não foram informados.