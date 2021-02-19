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Polícia prende foragido acusado de tráfico e tentativa de homicídio em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, o jovem de 22 anos conseguiu fugir do sistema prisional em novembro do ano passado. Após ser preso, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2021 às 09:42

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 09:42

Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
A prisão do suspeito foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez
Um suspeito de 22 anos foi detido, em cumprimento de mandado de prisão, nesta quinta-feira (18), pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Itaquari, localizado no mesmo município. Nada de ilícito foi apreendido com o suspeito. 

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Segundo o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, o suspeito foi detido em razão de mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal do município de Viana. “O capturado é réu em três processos judiciais, sendo dois por tráfico de drogas e associação ao tráfico e um por tentativa de homicídio qualificado”, disse o delegado. 
Ainda de acordo com o delegado, no dia 06 de novembro de 2020, o suspeito fugiu do sistema prisional, “fato que ensejou a decretação do mandado de prisão preventiva cumprido nesta data. O capturado é investigado em inquéritos policiais em trâmite nesta unidade, todos apurando homicídios, consumados e tentados, praticados no município de Cariacica”, relatou Khaddour. 
Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça.

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