Polícia prende foragido acusado de tráfico e tentativa de homicídio em Cariacica

A prisão do suspeito foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez

Segundo o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, o suspeito foi detido em razão de mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal do município de Viana. “O capturado é réu em três processos judiciais, sendo dois por tráfico de drogas e associação ao tráfico e um por tentativa de homicídio qualificado”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, no dia 06 de novembro de 2020, o suspeito fugiu do sistema prisional, “fato que ensejou a decretação do mandado de prisão preventiva cumprido nesta data. O capturado é investigado em inquéritos policiais em trâmite nesta unidade, todos apurando homicídios, consumados e tentados, praticados no município de Cariacica”, relatou Khaddour.