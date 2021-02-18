Homem com marcas de tiros é encontrado morto em valão de Cariacica

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. O corpo não foi identificado. Ele foi encontrado boiando em um valão, perto da praça principal do bairro.
De acordo com a polícia, o homem tinha marcas de tiros na barriga e no braço. No local do crime foram encontradas cápsulas de munição de vários calibres. Os moradores do bairro relataram que, durante a noite, houve confronto entre criminosos dos bairros Santa Rosa e Aparecida.
Os bombeiros foram chamados pra retirar o corpo da água.