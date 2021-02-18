Churrasqueiro reage a assalto e esfaqueia mulher na Vila Rubim

Uma mulher foi esfaqueada por um homem de 37 anos, por volta das 23h30 desta quarta-feira (17), na região da Vila Rubim, em Vitória. O detalhe é que, segundo as informações contidas no boletim de ocorrência, a mulher havia tentado cometer um assalto, mas a vítima, que trabalha como churrasqueiro e carregava consigo a ferramenta de trabalho, reagiu em legítima defesa e a esfaqueou.
O próprio churrasqueiro procurou a polícia e relatou o caso. Segundo ele, quando passava pela região, um casal o abordou e tentou assaltá-lo, exigindo que entregasse pertences como celular e carteira. Percebendo que se tratava de pessoas usuárias de drogas, o homem se recusou a ceder e pegou uma faca que estava na mochila dele. Na sequência, ele reagiu e esfaqueou a mulher de 27 anos.
Após os golpes com a faca, o churrasqueiro correu enquanto o companheiro da mulher esfaqueada fugiu do local. Depois de conseguir despistar os assaltantes, o homem que reagiu ao assalto foi até uma delegacia, contou sobre o ocorrido, prestou depoimento e acabou liberado.
A mulher que havia tentado praticar o assalto ficou levemente ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência da Capital o antigo São Lucas.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta