Voltava para casa

Churrasqueiro reage a assalto e esfaqueia mulher na Vila Rubim

Por volta das 23h30 desta quarta-feira, o homem voltava para casa quando foi abordado por um casal, que pediu que entregasse pertences. Após reagir ao assalto, o churrasqueiro pegou a faca que tinha na mochila e esfaqueou a mulher para se defender
Murilo Cuzzuol

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 10:31

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória ficará responsável pela investigação da tentativa de assalto que resultou em uma pessoa esfaqueada em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi esfaqueada por um homem de 37 anos, por volta das 23h30 desta quarta-feira (17), na região da Vila Rubim, em Vitória. O detalhe é que, segundo as informações contidas no boletim de ocorrência, a mulher havia tentado cometer um assalto, mas a vítima, que trabalha como churrasqueiro e carregava consigo a ferramenta de trabalho, reagiu em legítima defesa e a esfaqueou.

O próprio churrasqueiro procurou a polícia e relatou o caso. Segundo ele, quando passava pela região, um casal o abordou e tentou assaltá-lo, exigindo que entregasse pertences como celular e carteira. Percebendo que se tratava de pessoas usuárias de drogas, o homem se recusou a ceder e pegou uma faca que estava na mochila dele. Na sequência, ele reagiu e esfaqueou a mulher de 27 anos.
Após os golpes com a faca, o churrasqueiro correu enquanto o companheiro da mulher esfaqueada fugiu do local. Depois de conseguir despistar os assaltantes, o homem que reagiu ao assalto foi até uma delegacia, contou sobre o ocorrido, prestou depoimento e acabou liberado.
A mulher que havia tentado praticar o assalto ficou levemente ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência da Capital o antigo São Lucas.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Assalto Polícia Civil Vitória (ES) Vila Rubim
