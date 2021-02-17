Homem tem parte da orelha arrancada no ES em briga após suposta traição

O homem foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Faria devido ao ferimento na orelha Crédito: Isaac Ribeiro

Um homem teve parte de uma orelha arrancada em uma briga ocorrida na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Cobilândia, em Vila Velha . Além do ferido, que acabou preso, um outro homem e uma mulher estavam envolvidos na confusão. De acordo com informações da Polícia Militar , uma equipe da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) abordou dois indivíduos em vias de fato na Avenida Carlos Lindenberg.

Também segundo a PM, foi solicitado apoio de equipes do 4° Batalhão que estiveram no local. Com a chegada da polícia, um dos envolvidos embarcou em um veículo e fugiu. No entanto, foi acompanhado e abordado ainda no bairro Cobilândia. A equipe observou que o homem apresentava uma lesão na orelha esquerda. Além disso, ele disse que conduziu o carro sob efeito de álcool, pois tinha ingerido três garrafas de cerveja antes da abordagem. O veículo estava com o licenciamento vencido. Equipes do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) estiveram no local, no entanto, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Na versão do homem machucado, ele teria ido buscar a esposa em determinado local e a encontrou beijando outro homem. Neste momento, ele teria tentado levar a esposa para casa e um indivíduo o teria agredido pelas costas com socos e mordido a orelha dele, arrancando um pedaço.

O outro envolvido confirmou aos militares que entrou em luta corporal, porém disse que fez isso em defesa da mulher, pois o marido tentava puxá-la para dentro do carro. Acrescentou ainda que segurou o companheiro da mulher até a chegada da viatura e que a mulher saiu do local antes da chegada dos policiais. O homem foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria para receber atendimento médico por conta do ferimento na orelha. Devido ao licenciamento vencido do veículo, o carro foi guinchado.