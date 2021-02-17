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Cobilândia

Homem tem parte da orelha arrancada no ES em briga após suposta traição

De acordo com informações da PM, uma equipe abordou dois indivíduos em vias de fato na Avenida Carlos Lindenberg; o homem ferido, que teria sido traído, acabou preso
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 fev 2021 às 20:49

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 20:49

Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha
O homem foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Faria devido ao ferimento na orelha Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem teve parte de uma orelha arrancada em uma briga ocorrida na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Além do ferido, que acabou preso, um outro homem e uma mulher estavam envolvidos na confusão. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) abordou dois indivíduos em vias de fato na Avenida Carlos Lindenberg.
Também segundo a PM, foi solicitado apoio de equipes do 4° Batalhão que estiveram no local. Com a chegada da polícia, um dos envolvidos embarcou em um veículo e fugiu. No entanto, foi acompanhado e abordado ainda no bairro Cobilândia. A equipe observou que o homem apresentava uma lesão na orelha esquerda. Além disso, ele disse que conduziu o carro sob efeito de álcool, pois tinha ingerido três garrafas de cerveja antes da abordagem. O veículo estava com o licenciamento vencido. Equipes do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) estiveram no local, no entanto, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro.

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Na versão do homem machucado, ele teria ido buscar a esposa em determinado local e a encontrou beijando outro homem. Neste momento, ele teria tentado levar a esposa para casa e um indivíduo o teria agredido pelas costas com socos e mordido a orelha dele, arrancando um pedaço.
O outro envolvido confirmou aos militares que entrou em luta corporal, porém disse que fez isso em defesa da mulher, pois o marido tentava puxá-la para dentro do carro. Acrescentou ainda que segurou o companheiro da mulher até a chegada da viatura e que a mulher saiu do local antes da chegada dos policiais. O homem foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria para receber atendimento médico por conta do ferimento na orelha. Devido ao licenciamento vencido do veículo, o carro foi guinchado.
Acionada, a Polícia Civil informou que o conduzido de 35 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e embriaguez ao volante, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O outro homem, de 20 anos, foi conduzido à delegacia, assinou um Termo Circunstanciado por lesão corporal e foi liberado para responder em liberdade.

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