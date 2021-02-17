Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Polícia do ES investiga denúncia de morte após uso de óleo de abóbora

Rosineide Dorneles Mendes, de 50 anos, morreu na última segunda-feira (15), após passar mal e ser internada. O marido dela, o cozinheiro Willis Pena de Oliveira, de 50 anos, também ingeriu o produto e continua hospitalizado em estado grave

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 fev 2021 às 16:10
Serra - ES - Hospital Dório Silva
Após passar mal, a mulher foi encaminhada para o Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini
Familiares da artesã Rosineide Dorneles Mendes, de 50 anos, da Serra, contaram que ela passou mal e morreu após ingerir um óleo de semente de abóbora, que foi comprado pela internet. A Polícia Civil investiga o caso. 
A morte foi registrada na noite da última segunda-feira (15), mas a artesã estava internada desde o final de janeiro. O marido de Rosineide, o cozinheiro Willis Pena de Oliveira, de 50 anos, também ingeriu o produto, passou mal e continua hospitalizado em estado grave, no Hospital Dório Silva. O filho do casal registrou um boletim de ocorrência sobre o caso no dia 25 de janeiro, na 11ª Delegacia de Polícia, em Jacaraípe, na Serra.
O produto, segundo a família, foi comprado em um portal de comércio eletrônico. O anúncio no site diz que o óleo "ajuda na formação de hormônios" , "combate problemas degenerativos, melhora a saúde cardiovascular e ajuda a controlar o colesterol".
O óleo passou a ser ingerido diariamente pelo casal. Entre uma e duas semanas depois do início do consumo, os dois começaram a sentir sintomas como dores abdominais, vômitos e mal estar. Após procurarem ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Willis e Rosineide foram encaminhados ao Hospital Dório Silva em estado grave.

Veja Também

A fraude por trás das sementes misteriosas que chegam ao ES

Ingestão de remédios fortes na infância aumenta risco de alergias

Uso excessivo de remédios pode matar 10 milhões ao ano até 2050

"No dia da internação, o filho contou para o médico sobre o uso do óleo e o profissional o orientou a procurar com urgência a Polícia Civil para fazer Boletim de Ocorrência e para que o oléo fosse para laboratório, para que assim pudessem logo encontrar um antídoto e tentar reverter o quadro grave do casal. Mas não tivemos resposta sobre o resultado do material", relata uma familiar que pediu para não ser identificada.
Rosineide morava com o marido no bairro Feu Rosa. Ela foi enterrada na manhã desta quarta-feira (17), em um cemitério da Serra. Já Willis continua internado em estado grave no Hospital Dório Silva. O casal tem um filho de 20 anos.
"O médico já nos alertou que a situação de Willis também é muito delicada. O filho deles está desesperado. Não dorme direito, não se alimenta. É uma situação muito complicada, que abala a família toda e que ainda está sem respostas", desabafou a familiar.

OUTRO LADO

A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado no 11º Distrito Policial. Com o óbito de uma das vítimas, o caso passará a ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às diligências. Outras informações não serão repassadas, segundo a Polícia,  para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para realização de exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A empresa responsável pelo produto também foi acionada, mas não se posicionou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Hospital Dório Silva Direito Polícia Civil Saúde Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial
SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados