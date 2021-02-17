Sul do ES

Anchieta: suspeito de agredir ex-mulher e trocar tiros com a PM é preso

Segundo a Polícia Militar, o homem feriu a ex-mulher no rosto com um caco de vidro na noite desta terça-feira (16) na localidade de Alvorada, em Anchieta
Beatriz Caliman

17 fev 2021 às 19:16

Detido foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta
Uma mulher foi agredida e ferida no rosto na noite desta terça-feira (16) em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o ex-marido da vítima, que usou um caco de vidro para provocar o ferimento e após o crime ainda trocou tiros com policiais. O homem acabou preso.
A agressão aconteceu na localidade de Alvorada, por volta das 20h30. A vítima acionou a polícia, mas o ex-marido fugiu. Ela foi levada para atendimento médico e liberada. 
Após duas horas de buscas, o suspeito foi encontrado armado e trocou tiros com os militares. Ele foi atingido na perna e correu para uma mata, onde foi capturado. O revólver não foi localizado com o homem.
Ele foi levado para o Hospital Antônio Bezerra, em Vila Velha e depois, conduzido para a delegacia regional de Guarapari. 

Veja Também

BR 262 tem três pontos de interdição total em Domingos Martins

Queda de árvores após chuva interdita rodovia em Alegre

Fotos: Grande Vitória em tom de cinza na Quarta-feira de Cinzas

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

