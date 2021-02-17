Anchieta: suspeito de agredir ex-mulher e trocar tiros com a PM é preso

Uma mulher foi agredida e ferida no rosto na noite desta terça-feira (16) em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o ex-marido da vítima, que usou um caco de vidro para provocar o ferimento e após o crime ainda trocou tiros com policiais. O homem acabou preso.
A agressão aconteceu na localidade de Alvorada, por volta das 20h30. A vítima acionou a polícia, mas o ex-marido fugiu. Ela foi levada para atendimento médico e liberada.
Após duas horas de buscas, o suspeito foi encontrado armado e trocou tiros com os militares. Ele foi atingido na perna e correu para uma mata, onde foi capturado. O revólver não foi localizado com o homem.
Ele foi levado para o Hospital Antônio Bezerra, em Vila Velha e depois, conduzido para a delegacia regional de Guarapari.