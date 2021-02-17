Escola tem prejuízo de quase R$ 10 mil após furto em Cachoeiro

Escola de gastronomia é furtada em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A volta ao trabalho depois do carnaval começou com uma surpresa desagradável para os funcionários de uma escola de Gastronomia em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O estabelecimento foi furtado e os prejuízos podem chegar a R$ 10 mil.

Segundo a gerente, Andressa Maciel, quando ela chegou à escola, que fica na Rua Capitão Deslandes, no Centro da cidade, na manhã desta quarta-feira (17), encontrou os armários vazios com portas abertas e vasilhas jogadas ao chão.

“Levaram muita coisa. Nossas panelas, nossos utensílios, fogões de indução, liquidificador, batedeira planetária, aproximadamente, um prejuízo de R$ 10 mil”, afirmou Andressa.

SEM AULAS NESTA SEMANA

Agora, a escola terá que reprogramar as aulas, já que os utensílios eram usados pelos alunos e professores. “Vamos ter que remover as aulas desta semana e mudar para semana que vem. Vamos ter que reajustar a essa realidade triste que a gente está vendo aqui”, disse a gerente.

Esse é o segundo caso de furto registrado na mesma rua em menos de uma semana. Na última sexta-feira (12), um cordão de ouro avaliado em quase R$ 9 mil foi levado de uma joalheria.

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que realiza patrulhamento preventivo, por meio de rondas em viaturas, dia e noite em todo o Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no intuito de reprimir e prevenir crimes de roubos em via pública e a estabelecimentos comerciais, além das operações ostensivas constantes, como abordagens e cercos táticos, e lembra que não é possível estar em todo lugar ao mesmo tempo e, por isso, ressalta sobre a importância do acionamento imediato, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crimes em andamento, para que a viatura mais próxima seja deslocada de forma rápida para o local.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil afirmou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.