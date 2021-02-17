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Gastronomia

Escola tem prejuízo de quase R$ 10 mil após furto em Cachoeiro

Utensílios de cozinha que eram usados por alunos e professores foram levados. Instituição não terá aula nesta semana, segundo a gerente do local
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 fev 2021 às 13:13

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 13:13

Segundo a gerente, o prejuízo é de, aproximadamente, R$ 10 mil. Foram levados utensílios que eram usados nas aulas.
Escola de gastronomia é furtada em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A volta ao trabalho depois do carnaval começou com uma surpresa desagradável para os funcionários de uma escola de Gastronomia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O estabelecimento foi furtado e os prejuízos podem chegar a R$ 10 mil.
Segundo a gerente, Andressa Maciel, quando ela chegou à escola, que fica na Rua Capitão Deslandes, no Centro da cidade, na manhã desta quarta-feira (17), encontrou os armários vazios com portas abertas e vasilhas jogadas ao chão.
“Levaram muita coisa. Nossas panelas, nossos utensílios, fogões de indução, liquidificador, batedeira planetária, aproximadamente, um prejuízo de R$ 10 mil”, afirmou Andressa.

SEM AULAS NESTA SEMANA

Agora, a escola terá que reprogramar as aulas, já que os utensílios eram usados pelos alunos e professores. “Vamos ter que remover as aulas desta semana e mudar para semana que vem. Vamos ter que reajustar a essa realidade triste que a gente está vendo aqui”, disse a gerente.
Esse é o segundo caso de furto registrado na mesma rua em menos de uma semana. Na última sexta-feira (12), um cordão de ouro avaliado em quase R$ 9 mil foi levado de uma joalheria.

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que realiza patrulhamento preventivo, por meio de rondas em viaturas, dia e noite em todo o Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no intuito de reprimir e prevenir crimes de roubos em via pública e a estabelecimentos comerciais, além das operações ostensivas constantes, como abordagens e cercos táticos, e lembra que não é possível estar em todo lugar ao mesmo tempo e, por isso, ressalta sobre a importância do acionamento imediato, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crimes em andamento, para que a viatura mais próxima seja deslocada de forma rápida para o local.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil afirmou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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