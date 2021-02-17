Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Preso por crime sexual é encontrado morto dentro de delegacia em Linhares

O homem foi encontrado sem vida dentro de uma cela da 16ª Delegacia de Linhares na manhã desta quarta-feira (17)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 fev 2021 às 12:30

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 12:30

16ª Delegacia de Linhares
16ª Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um homem preso por crime sexual foi encontrado morto dentro da 16ª Delegacia de Linhares na manhã desta quarta-feira (17), no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, ele seria transferido para o presídio de Xuri, em Vila Velha.  
O homem estava sozinho em uma das celas da delegacia. Na manhã desta quarta-feira (17), um funcionário da carceragem foi até a cela e percebeu que ele estava morto. Segundo a polícia, o homem teria tirado a própria vida.
Na delegacia, ninguém quis falar sobre o assunto, e a TV Gazeta Norte não foi autorizada a entrar no local.
A Polícia Civil informa, por meio de nota, que o homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão por crime sexual. Ele estava sozinho na cela da Delegacia Regional de Linhares e seria transferido para o sistema prisional na manhã de hoje. Ele cometeu suicídio. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

AJUDA

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados