Preso por crime sexual é encontrado morto dentro de delegacia em Linhares

16ª Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Um homem preso por crime sexual foi encontrado morto dentro da 16ª Delegacia de Linhares na manhã desta quarta-feira (17), no Norte do Espírito Santo . Segundo informações da Polícia Civil , ele seria transferido para o presídio de Xuri, em Vila Velha

O homem estava sozinho em uma das celas da delegacia. Na manhã desta quarta-feira (17), um funcionário da carceragem foi até a cela e percebeu que ele estava morto. Segundo a polícia, o homem teria tirado a própria vida.

Na delegacia, ninguém quis falar sobre o assunto, e a TV Gazeta Norte não foi autorizada a entrar no local.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que o homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão por crime sexual. Ele estava sozinho na cela da Delegacia Regional de Linhares e seria transferido para o sistema prisional na manhã de hoje. Ele cometeu suicídio. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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