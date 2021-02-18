Polícia prende suspeitos de roubar e matar trabalhador rural em Cariacica

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), prendeu dois suspeitos de serem os autores de um latrocínio cometido no dia 27 de janeiro em Muribeca, zona rural de Cariacica. As prisões ocorreram na última sexta-feira (12), sendo que um dos suspeitos foi detido pela equipe da DSP, em Cariacica, e o outro foi localizado com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Ibiraçu, quando tentava fugir para a Bahia.
De acordo com o delegado titular da DSP, Gianno Trindade, a vítima era um trabalhador rural que laborava há 20 anos na região, prestando serviços a uma fazenda. Na data do crime, por volta de 8h20, os suspeitos chegaram e não anunciaram o assalto, atirando no tórax do rurícola com uma espingarda calibre 36.
"Ele teve a vida ceifada de maneira cruel e estúpida. Conseguimos a confissão de um dos autores, que narra a dinâmica. Mas eles chegaram em dois, com um carro alugado sob a justificativa de que seria para prestar serviços de Uber. O senhor, que tinha 52 anos, não teve tempo de reagir. Ele estava prestando contas para voltar para a terra natal, Afonso Claudio, e, para isso, vendeu alguns animais que tinha na fazenda. Os suspeitos sabiam que ele tinha dinheiro guardado em casa já que, inclusive, a pessoa presa em fuga para a Bahia chegou a ser funcionário da fazenda e disse que tinha a vítima como pai", explicou.
Também segundo a autoridade policial, na sexta (12) foi desencadeada uma operação em que um dos suspeitos foi preso e o segundo foi encontrado depois, quando tentava fugir. "Ainda não podemos revelar nomes, porque estão na preventiva. O primeiro apreendemos na zona rural, sem auxílio de testemunhas. O outro suspeito, o atirador, diante das informações que tínhamos do carro locado, encontramos com a colaboração da PRF, que conseguiu prendê-lo na região de Ibiraçu, indo para a Bahia", acrescentou.
Um dos suspeitos, cujas iniciais são CRD, tem 21 anos e o outro, preso pela Polícia Rodoviária Federal enquanto fugia para a Bahia, é o LMPM, de 23 anos. Este foi preso no km 215 da BR 101. Além das quantias roubadas, o criminoso confesso chegou a levar bota e cinto de cowboy da vítima, itens que utilizou em uma cavalgada logo após a prática criminosa.
Na visão do delegado-geral da Polícia Civil do ES, Darcy Arruda, esta foi mais uma operação importante a respeito de um crime bárbaro que tirou a vida de um senhor. "Ele era uma pessoa do bem, que trabalhava na lavoura. Em 16 dias a polícia deu a resposta. Até achava difícil elucidar o crime, mas a polícia foi perspicaz e a prisão já foi feita. Infelizmente perdemos uma vida, mas a PC fez a parte dela e esperamos que os suspeitos paguem pelo crime", finalizou.