Polícia prende suspeitos de roubar e matar trabalhador rural em Cariacica

Autoridades policiais concedem entrevista sobre latrocínio realizado em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil , por meio da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), prendeu dois suspeitos de serem os autores de um latrocínio cometido no dia 27 de janeiro em Muribeca, zona rural de Cariacica . As prisões ocorreram na última sexta-feira (12), sendo que um dos suspeitos foi detido pela equipe da DSP, em Cariacica, e o outro foi localizado com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , em Ibiraçu, quando tentava fugir para a Bahia.

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De acordo com o delegado titular da DSP, Gianno Trindade, a vítima era um trabalhador rural que laborava há 20 anos na região, prestando serviços a uma fazenda. Na data do crime, por volta de 8h20, os suspeitos chegaram e não anunciaram o assalto, atirando no tórax do rurícola com uma espingarda calibre 36.

"Ele teve a vida ceifada de maneira cruel e estúpida. Conseguimos a confissão de um dos autores, que narra a dinâmica. Mas eles chegaram em dois, com um carro alugado sob a justificativa de que seria para prestar serviços de Uber. O senhor, que tinha 52 anos, não teve tempo de reagir. Ele estava prestando contas para voltar para a terra natal, Afonso Claudio, e, para isso, vendeu alguns animais que tinha na fazenda. Os suspeitos sabiam que ele tinha dinheiro guardado em casa já que, inclusive, a pessoa presa em fuga para a Bahia chegou a ser funcionário da fazenda e disse que tinha a vítima como pai", explicou.

Delegado Gianno Trindade em coletiva de imprensa Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Também segundo a autoridade policial, na sexta (12) foi desencadeada uma operação em que um dos suspeitos foi preso e o segundo foi encontrado depois, quando tentava fugir. "Ainda não podemos revelar nomes, porque estão na preventiva. O primeiro apreendemos na zona rural, sem auxílio de testemunhas. O outro suspeito, o atirador, diante das informações que tínhamos do carro locado, encontramos com a colaboração da PRF, que conseguiu prendê-lo na região de Ibiraçu, indo para a Bahia", acrescentou.

Um dos suspeitos, cujas iniciais são CRD, tem 21 anos e o outro, preso pela Polícia Rodoviária Federal enquanto fugia para a Bahia, é o LMPM, de 23 anos. Este foi preso no km 215 da BR 101. Além das quantias roubadas, o criminoso confesso chegou a levar bota e cinto de cowboy da vítima, itens que utilizou em uma cavalgada logo após a prática criminosa.