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Violência

Jovem é morto a tiros em emboscada no Caparaó

Homens renderam Caio José Adão Pavão e efetuaram dez disparos contra a vítima. O rapaz chegou a ser socorrido para o hospital de Guaçuí, mas morreu

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2021 às 15:30
Delegacia de Guaçuí
Delegacia de Guaçuí Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (18), em Guaçuí, na Região do Caparaó, em uma emboscada. Quatro homens armados - e um deles encapuzado - renderam Caio José Adão Pavão e efetuaram dez disparos contra ele. O rapaz chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu.
Segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, os suspeitos apareceram no bairro São Miguel por volta da meia noite. Um quinto suspeito aguardava de longe, em uma bicicleta.
Após alvejado pelos tiros, um deles na cabeça, o jovem foi socorrido por populares e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, em estado crítico. Por volta das 2h25, veio a óbito.
A Polícia Militar fez patrulhamento para localizar os acusados, porém não foram encontrados. O caso foi encaminhado a Polícia Civil para investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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