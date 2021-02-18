Jovem é morto a tiros em emboscada no Caparaó

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (18), em Guaçuí, na Região do Caparaó, em uma emboscada. Quatro homens armados - e um deles encapuzado - renderam Caio José Adão Pavão e efetuaram dez disparos contra ele. O rapaz chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu.
Segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, os suspeitos apareceram no bairro São Miguel por volta da meia noite. Um quinto suspeito aguardava de longe, em uma bicicleta.
Após alvejado pelos tiros, um deles na cabeça, o jovem foi socorrido por populares e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, em estado crítico. Por volta das 2h25, veio a óbito.
A Polícia Militar fez patrulhamento para localizar os acusados, porém não foram encontrados. O caso foi encaminhado a Polícia Civil para investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.