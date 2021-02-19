Confeiteiro é baleado em tentativa de assalto na Serra

Um confeiteiro foi baleado em uma tentativa de assalto no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (18). A vítima estava voltando para a casa de carro após ter ido ao supermercado e foi baleada enquanto tentava fugir do assaltante.
O criminoso parou o carro na frente do veículo da vítima e anunciou o assalto contra o trabalhador. O confeiteiro, porém, conseguiu tirar a chave da ignição e fugiu pelo banco do carona.
Ao perceber que a vítima tinha tirado a chave da ignição, o criminoso atirou contra o confeiteiro. A vítima foi atingida com pelo menos dois tiros na perna, mas não corre risco de morte.
O suspeito fugiu e não foi localizado. Ele, no entanto, não conseguiu levar o veículo da vítima. O confeiteiro foi socorrido e passa bem. O caso é investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta