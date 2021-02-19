Confeiteiro é baleado em tentativa de assalto na Serra

O criminoso parou o carro na frente do veículo da vítima e anunciou o assalto contra o trabalhador. O confeiteiro, porém, conseguiu tirar a chave da ignição e fugiu pelo banco do carona.

Ao perceber que a vítima tinha tirado a chave da ignição, o criminoso atirou contra o confeiteiro. A vítima foi atingida com pelo menos dois tiros na perna, mas não corre risco de morte.