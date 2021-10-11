Polícia descobre rinha de galo e 11 vão para delegacia em São Mateus

A Polícia Militar descobriu uma rinha de galo em pleno funcionamento neste domingo (10), na comunidade de Córrego da Sapucaia, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com a corporação, foram encontrados 25 galos, incluindo um morto em combate. Onze pessoas foram conduzidas à 18ª Delegacia Regional do município.
A descoberta da rinha de galo aconteceu por meio de uma denúncia anônima feita via telefone. Os militares se deslocaram ao local e constataram o fato, encontrando galos em combate e um deles já morto. Segundo a Polícia Militar, na residência do homem apontado como o dono da rinha, foram apreendidos um coleiro, um rifle calibre .22, além de material usado para mutilar e tosar animais.
Material apreendido:
- 1 coleiro;
- Uma gaiola de madeira;
- 25 galos vivos;
- 1 galo morto em combate;
- 1 rifle calibre .22;
- Uma bucha de maconha;
- Uma serra para corte de espora;
- 1 recipiente contendo esporas artificiais;
- 2 rolos de esparadrapo;
- 1 triturador para maconha;
- Uma bucha de couro;
- Duas biqueiras de couro;
- Uma sacola contendo remédios e seringas;
- Uma tesoura.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVL
A Polícia Civil informou que 11 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de São Mateus, na tarde deste domingo (10). "Um homem de 31 anos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Já os suspeitos de 30 e 48 anos assinaram um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos contra animais e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo", diz a nota.
Os outros conduzidos, de acordo com a corporação, foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.