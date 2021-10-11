Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Polícia descobre rinha de galo e 11 vão para delegacia em São Mateus

De acordo com a PM, foram encontrados 25 galos, incluindo um morto em combate. Onze pessoas foram conduzidas à 18ª Delegacia Regional do município

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 out 2021 às 15:12
Polícia descobre rinha de galo funcionando em São Mateus Crédito: Polícia Militar
Polícia Militar descobriu uma rinha de galo em pleno funcionamento neste domingo (10), na comunidade de Córrego da Sapucaia, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com a corporação, foram encontrados 25 galos, incluindo um morto em combate. Onze pessoas foram conduzidas à 18ª Delegacia Regional do município.
A descoberta da rinha de galo aconteceu por meio de uma denúncia anônima feita via telefone. Os militares se deslocaram ao local e constataram o fato, encontrando galos em combate e um deles já morto. Segundo a Polícia Militar, na residência do homem apontado como o dono da rinha, foram apreendidos um coleiro, um rifle calibre .22, além de material usado para mutilar e tosar animais. 
Material apreendido:
  • 1 coleiro;
  • Uma gaiola de madeira;
  • 25 galos vivos;
  • 1 galo morto em combate;
  • 1 rifle calibre .22;
  • Uma bucha de maconha;
  • Uma serra para corte de espora;
  • 1 recipiente contendo esporas artificiais;
  • 2 rolos de esparadrapo;
  • 1 triturador para maconha;
  • Uma bucha de couro;
  • Duas biqueiras de couro;
  • Uma sacola contendo remédios e seringas;
  • Uma tesoura.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVL

Polícia Civil informou que 11 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de São Mateus, na tarde deste domingo (10). "Um homem de 31 anos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Já os suspeitos de 30 e 48 anos assinaram um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos contra animais e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo", diz a nota.
Os outros conduzidos, de acordo com a corporação, foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

Polícia descobre rinha de galo funcionando em São Mateus

Veja Também

Acidente entre carro e caminhão mata motorista na BR 101 em São Mateus

Vice diz que toma posse como prefeito de São Mateus neste domingo

Empresa suspeita fez festa de R$ 170 mil para Câmara de São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Maus tratos Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados