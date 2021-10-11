Polícia descobre rinha de galo e 11 vão para delegacia em São Mateus

A descoberta da rinha de galo aconteceu por meio de uma denúncia anônima feita via telefone. Os militares se deslocaram ao local e constataram o fato, encontrando galos em combate e um deles já morto. Segundo a Polícia Militar, na residência do homem apontado como o dono da rinha, foram apreendidos um coleiro, um rifle calibre .22, além de material usado para mutilar e tosar animais.