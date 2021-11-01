Colisão entre dois carros deixa passageiro ferido em Vitória

Dois carros se envolveram em um acidente na madrugada desta segunda-feira (1) na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o passageiro de um dos veículos ficou ferido e foi levado para um hospital. No entanto, a gravidade dos ferimentos não foi informada.
A batida aconteceu próximo ao cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader. Após a colisão, um dos veículos atingiu um poste e o semáforo ficou pendurado. Os motoristas dos veículos não se feriram.
A pista ficou fechada até a retirada dos carros.
Com informações da TV Gazeta