Chuva forte provoca alagamentos e deslizamentos em Piúma e Anchieta

A chuva que atingiu o Espírito Santo na noite desta terça-feira (9) causou alagamentos em Piúma Anchieta , no Litoral Sul do Estado. Moradores das duas cidades amanheceram limpando as residências e contabilizando os prejuízos nesta quarta-feira (10). Também foram registrados deslizamentos de terra nos dois municípios, incluindo uma queda de barreira na ES 060 (Rodovia do Sol), em Piúma.

Deslizmento de terra no bairro Niterói, em Piúma Crédito: Luiz Gustavo Rodrigues

No balneário Iriri, em Anchieta, algumas ruas ficaram alagadas. Segundo a prefeitura, servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Defesa Civil foram aos locais e fizeram os serviços necessários para a escoação da água acumulada, proveniente da chuva que caiu em abundância em pouco tempo.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Anchieta, André Prazin, desde as 22h de terça-feira foram recebidas diversas chamadas em simultâneo informando quedas de barreiras e de árvores, além de pontos de alagamento em Iriri e no Centro.

O coordenador do órgão explicou que nenhuma família foi desalojada, mas alertou haver previsão de mais chuva e com maior acumulado, por isso o plantão da Defesa Civil foi reforçado para os próximos dias.

De acordo com André Prazin, alguns moradores tiveram dificuldade para acionar a Defesa Civil na noite de terça-feira devido a um defeito em uma caixa de telefonia fixa da operadora que atende o município, afetando diversas residências e ramais da prefeitura, inclusive o 199. O órgão solicitou suporte da empresa e, segundo ele, o reparo está sendo realizado.

CASAS ALAGADAS E DESLIZAMENTOS EM PIÚMA

Em Piúma, segundo o coordenador da Defesa Civil, Luiz Gustavo Rodrigues, também choveu com intensidade durante a madrugada desta quarta-feira. O órgão contabilizou 30 casas alagadas no bairro Niterói e algumas famílias perderam todos os móveis da residência.

“Registramos um desabamento de obra em construção e interditamos provisoriamente cinco casas. Essas famílias estão abrigadas com parentes e iremos avaliar as residências com riscos de deslizamento quando a chuva terminar”, explicou.

Chuva provoca danos no Sul do Estado

Durante a manhã desta quarta-feira, equipes da prefeitura fizeram a limpeza da Rodovia do Sol, onde foi registrada queda de barreira, e a pista já está liberada nos dois sentidos.

Um internauta registrou o alagamento de uma área de campo de futebol em um clube particular, próximo ao bairro Portinho, em Piúma. Até mesmo uma piscina ficou coberta pela lama.

O coordenador da Defesa Civil, Luiz Gustavo Rodrigues, explicou que o problema no espaço foi ocasionado pela obstrução de um bueiro após a queda de um coqueiro, causando acúmulo de água e alagamentos em áreas vizinhas.