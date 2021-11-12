Casa desaba e irmãos idosos ficam soterrados em Marechal Floriano

Uma casa desabou e dois irmãos idosos ficaram soterrados na noite desta quinta-feira (11) no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A residência fica próxima de um córrego e os moradores já haviam sido avisados para deixarem o local.
A corporação foi acionada por volta das 22h para uma ocorrência de desabamento de imóvel. A equipe chegou ao local e constatou que dois irmãos idosos haviam sido soterrados. Os dois foram retirados dos escombros com vida e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Campinho. Segundo os Bombeiros, os irmãos sofreram apenas alguns arranhões e foram liberados.
A Defesa Civil do município foi acionada para a avaliação do local.