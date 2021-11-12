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Foram socorridos

Casa desaba e irmãos idosos ficam soterrados em Marechal Floriano

Vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhados para o hospital; eles sofreram alguns arranhões e foram liberados no mesmo dia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 nov 2021 às 13:48

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 13:48

Casa desaba e irmãos idosos ficam soterrados em Marechal Floriano Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma casa desabou e dois irmãos idosos ficaram soterrados na noite desta quinta-feira (11) no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A residência fica próxima de um córrego e os moradores já haviam sido avisados para deixarem o local.
A corporação foi acionada por volta das 22h para uma ocorrência de desabamento de imóvel. A equipe chegou ao local e constatou que dois irmãos idosos haviam sido soterrados. Os dois foram retirados dos escombros com vida e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Campinho. Segundo os Bombeiros, os irmãos sofreram apenas alguns arranhões e foram liberados. 
A Defesa Civil do município foi acionada para a avaliação do local.
Casa desaba e irmãos idosos ficam soterrados em Marechal Floriano Crédito: Corpo de Bombeiros

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