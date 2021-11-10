Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moradores reclamam

Vídeos: chuva forte alaga trecho da BR 101 no Centro de Fundão

Prefeitura afirma que alagamento ocorreu devido a problemas no escoamento de água e também porque choveu 51 milímetros em apenas 40 minutos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 nov 2021 às 17:56

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 17:56

A chuva que atinge o Espírito Santo alagou um trecho da BR 101 no Centro de Fundão, no início da tarde desta quarta-feira (10). Segundo a prefeitura, o alagamento ocorreu devido a problemas no escoamento de água e também porque choveu forte em pouco tempo: 51 milímetros em apenas 40 minutos.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram alguns veículos se arriscando para passar na rodovia, enquanto outros optam por esperar. Vídeos e fotos também revelam que o alagamento atingiu ruas, casas e lojas da região. O nível da água chegou a ultrapassar a metade da roda de um carro.
Segundo o empresário Breno Biss, o problema de alagamentos na região já dura cerca de dois anos. "Toda vez é esse 'Deus nos acuda'. Nós já entramos em contato com a Eco101 e com a Prefeitura de Fundão, no mínimo, seis vezes. Sempre falam que vão tomar uma providência, mas até agora nada", reclamou.
Morador do distrito de Timbuí, ele passa pelo trecho diariamente. Segundo o empresário, na tarde desta quarta-feira, houve pontos em que o alagamento chegou na metade da porta da caminhonete. "Eu moro a oito quilômetros do Centro e hoje foi esse transtorno para toda a comunidade que passa por ali", disse.

Alagamento na BR 101, no Centro de Fundão

O comerciante Marcelo Zuccolotto também desabafou sobre a situação. "Eu tenho foto de enchente que aconteceu há mais de um ano. Os bueiros estão entupidos do lado da BR 101 e não tomam providência. Como a água não tem vazão, basta chover muito que acontece isso", afirmou.
"A água invade, entra dentro das lojas e estraga o que tem dentro. Quando chove assim, carro pequeno também não passa. É um descaso com o povo, mas o pedágio na BR 101 continua sendo cobrado"
Marcelo Zuccolotto - Comerciante
Chuva forte alaga trecho da BR 101 no Centro de Fundão
Em nota, a Prefeitura de Fundão admitiu o problema de escoamento e disse que "não suporta mais esperar a decisão da Eco101 no sentido de liberar o espaço para execução das obras na margem da rodovia". A administração municipal garantiu que "irá tomar as medidas necessárias a fim de corrigir o problema".
Já a Eco101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, informou que houve interdição da faixa sul no quilômetro 229, em Fundão, devido à forte chuva. "A equipe esteve no local e empregou equipamentos para auxiliar no escoamento da água, sendo a faixa liberada às 13h30", garantiu.
A empresa ainda esclareceu que os serviços de conservação são feitos diariamente e que "obras na faixa de domínio podem ser realizadas se respeitados os normativos técnicos e se a documentação e o projeto forem apresentados à concessionária e aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)".

Veja Também

Chuva forte provoca alagamentos e deslizamentos em Piúma e Anchieta

Inmet expande alerta e todo o ES pode ter chuvas intensas

Vitória suspende obra que cobria estrada de pedra com cimento na Gruta da Onça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento BR 101 chuva Chuva no ES Fundão Eco101 Prefeitura de Fundão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados