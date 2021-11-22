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Até quarta

Após fim de semana de chuva, veja a previsão do tempo para o ES

De acordo com o Incaper, segunda (22) terá muitas nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Espírito Santo. Também pode chover em algumas regiões
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 nov 2021 às 08:06

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:06

Formação de nuvens na terceira ponte
Nuvem com formação curiosa compondo a paisagem com a Terceira Ponte Crédito: Ricardo Medeiros
Após o fim de semana chuvoso, os capixabas podem voltar a ver o sol com mais frequência nesta semana. Para os próximos dias, a previsão do tempo é de sol entre nuvens, com algumas ocorrências de chuva no Espírito Santo.
Segundo o Climatempo, esta segunda-feira (22) começa com condição de tempo firme no Sul do Estado, apenas com variação de nuvens em algumas áreas. O predomínio será de sol e temperaturas em elevação. Já no Norte, pode chover de maneira persistente.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode chover nesta segunda em alguns momentos do dia também na Região Noroeste. Em parte do Sul e na Região Serrana pode chover fraco a partir da tarde.
O Incaper mostra ainda que na terça-feira (23), o tempo será com sol entre algumas nuvens. Chove a partir da tarde nas regiões Sul, Serrana, Norte, Nordeste e Noroeste. Na faixa litorânea, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva.
Na quarta-feira (24), acontecem algumas aberturas de sol. A entrada de umidade marítima provoca chuva rápida espalhada em todas as regiões capixabas.

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