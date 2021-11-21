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Mais chuva

Inmet emite alerta para chuvas intensas em 27 municípios capixabas

O aviso meteorológico é voltado paras as regiões Norte e Noroeste do ES e tem validade até o fim da manhã desta segunda-feira (22); Ventos também podem aparecer com rajadas de até 60 km/h
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 nov 2021 às 10:57

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 10:57

Chuva
O aviso climático do Inmet é válido paras as regiões Norte e Noroeste do ES até a manhã desta segunda (22) Crédito: Reprodução/Inmet
Cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo devem ficar em alerta para a possibilidade de chuvas intensas com volumes que podem oscilar entre Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no período entre a manhã deste domingo (21) até às 11h esta segunda-feira (22).
O aviso meteorológico de "perigo potencial" do Instituto Nacional de Meteorologia ainda destaca a chances de ventos intensos e que podem chegar a até 60 km/h nos 27 municípios da área em amarelo no mapa do Espírito Santo.
Confira os municípios que podem ser afetados:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de raios, é aconselhável evitar a utilização aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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