Inmet emite alerta para chuvas intensas em 27 municípios capixabas

O aviso climático do Inmet é válido paras as regiões Norte e Noroeste do ES até a manhã desta segunda (22)

Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de raios, é aconselhável evitar a utilização aparelhos eletrônicos ligados à tomada.