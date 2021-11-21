Inmet emite alerta para chuvas intensas em 27 municípios capixabas

Cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo devem ficar em alerta para a possibilidade de chuvas intensas com volumes que podem oscilar entre Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no período entre a manhã deste domingo (21) até às 11h esta segunda-feira (22).
O aviso meteorológico de "perigo potencial" do Instituto Nacional de Meteorologia ainda destaca a chances de ventos intensos e que podem chegar a até 60 km/h nos 27 municípios da área em amarelo no mapa do Espírito Santo.
Confira os municípios que podem ser afetados:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de raios, é aconselhável evitar a utilização aparelhos eletrônicos ligados à tomada.