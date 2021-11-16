Vídeo: volume de chuva faz Lagoa do Siri se romper em Marataízes

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O rompimento na Lagoa do Siri foi gravado por quem estava no local e publicado em redes sociais. O volume de água da lagoa que corre para o mar chega a provocar ondas.

A Lagoa do Siri é um dos pontos turísticos mais procurados do município de Marataízes. O local faz limite com a praia e possui infraestrutura de restaurantes e guarda-vidas.

Segundo a prefeitura, o rompimento é natural e renova a água do manancial. Com o volume alto de chuvas nas últimas semanas, isso ocorre com ainda mais frequência. O fenômeno, que ocorre ao menos duas vezes ao ano, causou a vazão das águas do manancial em direção ao mar e é muito bem-vindo para renovar a lagoa, de acordo com informações do município.