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Chamou a atenção

Vídeo: volume de chuva faz Lagoa do Siri se romper em Marataízes

O fenômeno, segundo a prefeitura, é natural e renova as águas do manancial. Frequentadores do local registraram a água da lagoa indo em direção ao mar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:51

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:51

Um fenômeno natural chamou a atenção dos banhistas que estavam na Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Parte da lagoa se rompeu por conta do volume de chuvas dos últimos dias e a água foi em direção ao mar. O fenômeno, segundo a prefeitura da cidade, é natural e pode acontecer até mais de uma vez ao ano.
Volume de chuva faz Lagoa do Siri se romper em Marataízes
Volume de chuva faz Lagoa do Siri se romper em Marataízes Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O rompimento na Lagoa do Siri foi gravado por quem estava no local e publicado em redes sociais. O volume de água da lagoa que corre para o mar chega a provocar ondas.
A Lagoa do Siri é um dos pontos turísticos mais procurados do município de Marataízes. O local faz limite com a praia e possui infraestrutura de restaurantes e guarda-vidas.
Segundo a prefeitura, o rompimento é natural e renova a água do manancial. Com o volume alto de chuvas nas últimas semanas, isso ocorre com ainda mais frequência. O fenômeno, que ocorre ao menos duas vezes ao ano, causou a vazão das águas do manancial em direção ao mar e é muito bem-vindo para renovar a lagoa, de acordo com informações do município.

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