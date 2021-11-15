Arthur Picoli se comove com pedidos de idosos e promete ajudar asilo no ES

Arthur Picoli promete ajudar asilo e se diz comovido com pedido de idoso Crédito: Instagram/Reprodução

O professor de Educação Física disse em suas redes sociais que se comoveu ao ver o pedido de José de Jesus, após post da reportagem de A Gazeta no Instagram.

O famoso disse que pretende fazer uma doação para a casa de idosos, e prometeu: “Esse Natal vai ser incrível para a galera do meu Conduru e região”.

Cara, um vovô de uma casa de apoio do ES, pediu de natal, através da ação da instituição que reside, uma camisa do Flamengo e desodorante…



Mano, esse natal vai ser incrível para a galera do meu Conduru e região ??❤️ — Arthur Picoli ? (@arthurpicoli) November 14, 2021

Para a reportagem de A Gazeta, Arthur confirmou que vai fazer as doações para o asilo, que fica em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, cidade do ex-BBB. Ele também tem planos para realizar uma ação de fim de ano no distrito. “Eu vou mandar um presente para o asilo, uma doação em dinheiro e fazer uma ação de Natal em Conduru para crianças”, contou.

"Vai ter Papai Noel, vamos colocar pula-pula, carrinho de algodão doce, pipoca, e distribuir presentes para as crianças" Arthur Picoli - Ex-BBB

A causa social é uma das bandeiras de Arthur, que, durante participação no reality show da TV Globo, disse ter uma ligação muito forte com um asilo da região onde mora. O jovem já fez algumas doações para um instituições. E logo após sair do BBB, junto com alguns fãs, distribuiu cestas básicas para famílias pobres de Conduru.

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PRESENTE DE NATAL: VEJA DESEJOS DE IDOSOS EM ASILOS NO ES

Os pedidos de presentes são de idosos de instituições de Muqui, Jerônimo Monteiro, Alegre, além de duas em Cachoeiro de Itapemirim (Adelson Rebelo e João XXIII). Nesses locais, vivem 186 pessoas com mais de 60 anos. A campanha foi divulgada nas redes sociais.