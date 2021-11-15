Arthur Picoli se comove com pedidos de idosos e promete ajudar asilo no ES

Uma reportagem publicada em A Gazeta tem mobilizado famosos e criado uma corrente de solidariedade para transformar o Natal de idosos asilados num momento feliz. Depois do jogador de futebol Lincoln ter afirmado que dará uma camisa do Flamengo para atender a um pedido especial de um velhinho, foi a vez do capixaba e ex-BBB Arthur Picoli dizer seus planos para ajudar pessoas da terceira idade que dependem dos outros para terem mais qualidade de vida.
O professor de Educação Física disse em suas redes sociais que se comoveu ao ver o pedido de José de Jesus, após post da reportagem de A Gazeta no Instagram.
O famoso disse que pretende fazer uma doação para a casa de idosos, e prometeu: “Esse Natal vai ser incrível para a galera do meu Conduru e região”.
Para a reportagem de A Gazeta, Arthur confirmou que vai fazer as doações para o asilo, que fica em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, cidade do ex-BBB. Ele também tem planos para realizar uma ação de fim de ano no distrito. “Eu vou mandar um presente para o asilo, uma doação em dinheiro e fazer uma ação de Natal em Conduru para crianças”, contou.
"Vai ter Papai Noel, vamos colocar pula-pula, carrinho de algodão doce, pipoca, e distribuir presentes para as crianças"
A causa social é uma das bandeiras de Arthur, que, durante participação no reality show da TV Globo, disse ter uma ligação muito forte com um asilo da região onde mora. O jovem já fez algumas doações para um instituições. E logo após sair do BBB, junto com alguns fãs, distribuiu cestas básicas para famílias pobres de Conduru.
PRESENTE DE NATAL: VEJA DESEJOS DE IDOSOS EM ASILOS NO ES
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Sul do Espírito Santo já estão em campanha para arrecadação de presentes de Natal para os que vivem no local. Pedidos simples, como um par de chinelos ou uma caixa de bombom, podem fazer a alegria e a diferença na vida dessas pessoas que, devido à pandemia da Covid-19, estão tendo contato reduzido com as pessoas de fora.
Os pedidos de presentes são de idosos de instituições de Muqui, Jerônimo Monteiro, Alegre, além de duas em Cachoeiro de Itapemirim (Adelson Rebelo e João XXIII). Nesses locais, vivem 186 pessoas com mais de 60 anos. A campanha foi divulgada nas redes sociais.
A campanha é realizada pelo Projeto Semear, grupo de Cachoeiro de Itapemirim que existe há 12 anos e ajuda com doações de instituições e pessoas carentes na região. Para mais informações sobre como doar e ajudar na campanha, o contato é (28) 99941-0997.