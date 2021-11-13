Jogador Lincoln promete camisa do Flamengo a idoso de asilo no ES

Ex-jogador do Flamengo Lincoln comentou em post de A Gazeta Crédito: Instagram/Reprodução

A Gazeta sobre Após matéria emsobre campanha para arrecadação de presentes de Natal para os idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPI) no Sul do Espírito Santo, o capixaba Lincoln Corrêa dos Santos, jogador de futebol, interagiu nas redes sociais, em atendimento a um sonho especial. José de Jesus, um dos idosos, pediu uma camisa do Flamengo - clube no qual o futebolista jogava no Brasil. Atualmente o jogador, nascido na Serra (ES), joga no Vissel Kobe, time japonês.

"Vou te enviar uma camisa do Mengão, José", disse o ex-representante do Fla em comentário em post de A Gazeta no Instagram sem passar mais detalhes.

A solicitação de José faz parte de uma campanha em que outros companheiros do idoso, que vivem no asilos, estão participando para receber presentes de Natal.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o capixaba disse que ficou sabendo do pedido após ser mencionado por vários internautas na publicação. Lincoln disse que a conta de sua mãe no Instagram também foi citada na postagem sobre a campanha com os idosos.

"Eu chego no Espírito Santo no início de dezembro, vou assinar a camisa do Flamengo. Acho bacana entregar a camisa em mãos. Tenho alguns compromissos, inclusive um jogo beneficente no dia 11, mas acredito que antes disso eu consiga entregar", afirmou o atacante capixaba.

Para quem quiser ajudar, outros pedidos simples, como um par de chinelos ou uma caixa de bombom, podem fazer a alegria e a diferença na vida dessas pessoas que, devido à pandemia da Covid-19 , estão tendo contato reduzido com as pessoas de fora. Entre os desejos desses velhinhos estão itens básicos do dia a dia como desodorante, roupas e outros materiais de higiene.

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Os pedidos de presentes são de idosos de instituições de Muqui, Jerônimo Monteiro, Alegre, além de duas em Cachoeiro de Itapemirim (Adelson Rebelo e João XXIII). Nesses locais, vivem 186 pessoas com mais de 60 anos. A campanha foi divulgada nas redes sociais.

O projeto é realizado pelo Projeto Semear, grupo de Cachoeiro de Itapemirim que existe há 12 anos e ajuda com doações às instituições e pessoas de baixa renda na região.

Ana Busato é uma das idealizadoras que ajuda na divulgação da campanha. Para ela, ver o sorriso no rosto de quem recebe os presentes, não tem preço. “Todos os coordenadores dos lares de idosos ajudam, divulgam, compartilham e fazem questão de apoiar o projeto, pois sabem que no final do ano não é só uma alegria para gente entregar os presentes, mas para instituição, fazer nossos vovós e vovôs felizes”, contou em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.