No próximo dia 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra , data que marca a possibilidade de reflexão, aprendizado e reforço da luta contra o racismo na sociedade. Para comemorar esse dia, várias prefeituras pelo Espírito Santo vão realizar uma série de ações durante o mês.

O termo Consciência Negra já era usado bem antes de ser instituído oficialmente a data, em 2003. Na década de 1970, ele ganhou notoriedade em razão da luta de movimentos sociais pela igualdade racial. O termo também homenageia a cultura ancestral do povo de origem africana, que foi escravizado no Brasil ao longo de praticamente três séculos.

Mucane terá espetáculo e exposição na Semana da Consciência NegraMucane terá espetáculo e exposição na Semana da Consciência Negra Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Em Vitória , a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) vai promover diferentes ações em três espaços: no Museu Capixaba do Negro (Mucane), na Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim e na Casa Porto.

No Museu Capixaba do Negro, durante todo o mês, acontecerá o espetáculo de dança “O mar que banha a Ilha de Goré”, baseado no livro de mesmo nome de Kiusam de Oliveira. A apresentação, voltada para o público de 6 a 12 anos de idade, estreou no dia 5 de novembro e vai até o próximo dia 21.

Ainda no Mucane, entre este sábado (13) e o dia 20 de novembro, será realizada a “Semana da Consciência Negra”, com a exposição “Black is Beautiful”, do artista Dejair Silva, além de vivências de dança afro, formação de professores, leitura de histórias, oficinas de gastronomia e diálogos com mulheres negras.

Your browser does not support the audio element. Mês da Consciência Negra tem exposições, espetáculos e festival de hip hop no ES

Na Biblioteca Pública Municipal será promovido no próximo dia 16 um encontro virtual com com os escritores Wagner Silva Gomes e Suely Bispo, e no dia 25, de modo presencial, uma oficina de boneca abayomi, que são bonecas de pano criadas na época da escravidão.

Por fim, na Casa Porto, no dia 27, será realizado o festival de hip hop “HIPHOP Rua 027”, que marca os 47 anos dessa forma de expressão no mundo e 48 anos da existência da “Universal Zulu Nation”, ONG internacional responsável pela manutenção e disseminação da cultura hip hop no mundo.

A Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) também vai realizar no dia 18 de novembro a abertura da campanha "16 Dias de Ativismo", na Casa do Cidadão, em Itararé, que terá exposições, roda de capoeira e samba de gafieira. No dia 5 de dezembro, será realizada a Corrida Zumbi dos Palmares, também em alusão à data.

O município ainda promove o projeto Axé Dundum, que é realizado há 11 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Suzete Cuendet, com as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre os objetivos estão trabalhar a autoestima e valorizar a identidade negra. Neste ano, o tema do projeto é “Relações Étnico-raciais na mídia e movimentos culturais”, que será trabalhado ao longo de quatro encontros, através de debate, exibição de filme, bate-papo com o escritor e palestra.

"O projeto tem por finalidade estudar a história dos negros em nosso país, promovendo o debate. Buscamos educar nossos jovens para evitar a discriminação racial, bem como trabalhar a autoestima dos afro-brasileiros, a identidade e a diversidade cultural" Ricardo Bessa - Pedagogo da Emef Suzete Cuendet

Na Serra , a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir) vai promover o "Novembro Negro" para marcar o mês da Consciência Negra que terá uma programação variada. Estão previstas atividades como rodas de conversa, celebração ecumênica e seminário sobre relações étnico-raciais, entre outras.

"A existência do Novembro Negro reafirma a importância do debate racial no município da Serra. Os temas escolhidos são de grande relevância e têm por objetivo promover diálogos com diversos públicos e todas as ações foram construídas com a participação do Movimento Negro e em parceria com o Conselho Municipal do Negro (Conegro), estes que contribuem no desenvolvimento de políticas públicas com recorte racial no município" Gracimeri Gaviorno - Secretária de Direitos Humanos e Cidadania da Serra

Programação na Serra

17/11 - 13h - Seminário: Pop Rua e as relações étnico raciais - Biblioteca de Valparaíso



19/11 - 9h - Painel: Mulheres Negras Empreendedoras - CRAS CAI Jardim Carapina



19/11 - 17h30 - Vozes Negras na Literatura (com Roda de Conversa e SLAM) - Centro Cultural Eliziário Rangel.



Em Cariacica , a prefeitura, através da Secretária Municipal de Assistência Social (Semas), vai realizar exposição de fotos enfatizando imagens de mulheres negras, roda de conversa e um seminário.

16/11 - Abertura da exposição de fotos do projeto “Minha Consciência Negra”, com obras da artista Amanda Bolonha, no Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro Rio Branco.

17/11 - A fotógrafa Amanda Bolonha participa de roda de conversa sobre o tema, também no Centro Administrativo, com participação das gerências da Juventude, da Mulher e da Igualdade Racial

29/11 - 9h a 12 - Seminário sobre o tema, na Secretaria Municipal de Assistência Social.

prefeitura de Vila Velha terá uma programação no dia 21 de novembro alusiva ao tema, que será divulgada posteriormente. A Secretaria Municipal de Educação do município vem trabalhando com a promoção de diálogos antirracistas durante todo o ano letivo.