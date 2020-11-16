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Racismo

Consciência negra: por uma memória de luta, resistência, dor e orgulho

Ainda que algumas políticas públicas tenham sido implementadas no sentido de proporcionar igualdade de oportunidades para negros e brancos, muito pouco avançamos

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 nov 2020 às 05:00
Elda Bussinguer

Colunista

Elda Bussinguer

Luta contra o racismo
Luta contra o racismo Crédito: Pixabay
Nos dicionários, e no imaginário social, a palavra “comemorar” está ligada a ideia de celebrar. Festejamos o Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças e centenas de outras datas que nos permitem agradáveis momentos de compartilhamento e alegria.
No entanto, ainda que na maior parte das vezes utilizemos datas comemorativas apenas como oportunidade para realizar encontros festivos, a palavra comemorar, originada do latim comemorare, está ligada a ideia de trazer a memória, rememorar algo que seja significativo e relevante para ser relembrado.
Em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, instituído em 2011, por meio da Lei nº 12.519, em lembrança à memoria de Zumbi, líder do Quilombo Palmares, assassinado por sua luta e defesa dos Direitos dos afrodescendentes, temos muito a lembrar e pouco a comemorar.
Aqueles que resistiam em busca de liberdade e justiça, contrapondo-se à escravidão, viram a Lei Áurea ser assinada, sem que, de fato, libertos tivessem sido do jugo dos homens brancos.

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Essa falsa liberdade que os jogou em uma clandestinidade perversa, excludente, periférica e ainda mais dependente, fomentada pela falta de políticas públicas que lhes garantissem um real processo emancipatório, determinou os desdobramentos e a continuidade de uma escravidão talvez ainda mais cruel e mísera, na medida em que, agora, abandonados, tanto por seus antigos “senhores” quanto pelo próprio Estado que deveria lhes garantir a proteção, considerando sua extrema vulnerabilidade existencial.
Em uma libertação, portanto, meramente política e realizada com o objetivo de atender às pressões internacionais, no Brasil, milhares de pessoas foram deixadas à sua própria sorte em uma necropolítica, que foi ocultada por mais de um século e que só muito recentemente começa a ser desvelada, estudada e analisada de forma crítica e com políticas de enfrentamento.
O Dia Nacional da Consciência Negra, que deveria ser comemorado como uma vitória, fruto de um avanço civilizatório e de reconhecimento da importância dessas pessoas para a formação da identidade nacional, com sua rica cultura, seu espírito de luta, resistência e enormes contribuições à história do país, é vivenciado hoje com sentimento de vergonha e dor, a expor nosso fracasso, nossa incapacidade de constituir uma sociedade estruturalmente equânime do ponto de vista racial, seja em condições, seja em possibilidades asseguradas.

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São múltiplas as investigações científicas que comprovam que a violação de direitos e as práticas de racismo continuam a constituir uma cultura que se mantém cristalizada e naturalizada no Brasil.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ainda que algumas políticas públicas tenham sido implementadas no sentido de proporcionar igualdade de oportunidades para negros e brancos, com mudanças estruturais que aparentemente poderiam reverter essa condição de abissal assimetria, muito pouco avançamos, já que ainda persistem profundas desigualdades no que diz respeito a desemprego, violência, racismo direto e indireto, entre outras.
Em um país no qual a Fundação Zumbi dos Palmares, que tem como missão “promover a preservação dos valores da influência negra na formação da sociedade brasileira”, é presidida por Sergio Camargo, não há mesmo o que comemorar.
Um homem negro que deveria ser o porta voz da denúncia contra o racismo estrutural historicamente fomentador das desigualdades raciais que nos definem parece não se reconhecer, ele próprio, como destinatário de políticas e de ações afirmativas que buscam promover condições de existência mais equânimes.

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Um homem negro que apesar de atingir um lugar de destaque social e político dos mais importantes da nação evidencia, com seu discurso e com suas práticas, a eficácia do projeto que fomenta a inconsciência de classe e do lugar de fala.
As resistências iniciais à sua nomeação, manifestadas nos pronunciamentos de protestos originados de todos os lados, foram sendo paulatinamente reduzidas até que hoje, de forma natural e tranquila, em uma política de desmonte histórico e de apagamento de personalidades negras, a fundação que deveria fomentar a conscientização nacional para uma história de lutas e de resistências, vai se esvaziando em uma caminhada de negação da negritude, que nos fez retroceder décadas em poucos meses.
Ele ignora a dor de tantos que sofreram a injusta condição de serem escravizados e terem seus corpos violados fosse por apropriação para aplacar o desejo sexual de seus “senhores”, fosse para amamentar os filhos de suas “senhoras”, fosse para transformar seus corpos em objetos a produzirem a riqueza de poucos e a miséria de muitos.

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No dia 20 de novembro, é preciso trazer à memória uma história de resistência, lutas, dor e orgulho, que deveria servir de exemplo a toda a nação, convidando-nos a celebrar a capacidade de enfrentar as adversidades com brio e espírito de luta por direitos, por dignidade e por manutenção de uma identidade negra, bela, colorida e feliz, ainda que na dor, cultivando e preservando uma cultura toda própria, de riqueza musical, de danças, de comidas , de vestimentas, de habilidades artísticas, de religiosidade, de valores éticos, de criticidade e capacidade de ressignificar a realidade construindo uma história que não nega as violações e as denuncia, mas que continua aberta a oferecer oportunidade para o reencontro.

Elda Bussinguer

Pos-doutora em Saude Coletiva (UFRJ), doutora em Bioetica (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitaria

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