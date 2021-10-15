Arthur Picoli faz doação e cria vaquinha para ajudar ONG de animais em Castelo

Arthur Picoli visita ONG em Crédito: Reprodução/Facebook/Patinhas Carentes

Após uma visita à ONG Patas Carentes, em Castelo, sul do Espírito Santo, o ex-bbb Arthur Picoli decidiu abraçar a causa dos animais. A boa ação também contagiou os fãs de Arthur, que arrecadaram o valor de R$ 3.731,00 em menos de um mês.

"A palavra de hoje é gratidão! Com a visita do Arthur Picoli (@arthurpicoli), recebemos doações de seus fãs em todo o Brasil. Obrigado Arthur! Pelo seu olhar e zelo com as questões sociais de sua cidade e amigos! Você é uma pessoa totalmente do bem! E quando a gente emana o bem, o bem faz parte da vida!", agradeceu a organização através das redes sociais.

Arthur respondeu a publicação dizendo que "foi incrível conhecer vocês e poder ajudar essas ferinhas". Segundo o Patinhas Carentes, o dinheiro arrecadado será usado para melhorias indispensáveis na estrutura e também para a cirurgia de um dos animais.

A visita do ex-BBB à ONG castelense aconteceu no dia 27 de setembro, onde o próprio Arthur doou uma grande quantidade de ração. Na ocasião, vários fãs se comoveram com as histórias dos gatos e cachorros acolhidos pelo local e resolveram criar uma vaquinha.

Arte criada para arrecadar dinheiro para ONG Patinhas Carentes Crédito: Squad´s

"Não sabia que a visita do Arthur nos traria tudo isso. Os seguidores da página aumentaram, todo o fã clube tratando o nosso trabalho com muito carinho. A visita do Arthur significou reconhecimento para nossa causa e nosso trabalho em específico", disse Janaína Caliman, vice presidente da ONG Patas Carentes.

A ONG foi fundada em 2013 com o intuito de resgatar cães e gatos em situação de risco. Como a organização ainda não possui um abrigo para os animais resgatados, eles contam com a ajuda de lares provisórios de voluntários.