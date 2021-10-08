Ex-BBB e No Limite, André Martinelli sai de SP para ver baleias no ES

André Martinelli volta ao Estado natal para ver baleias Crédito: Leonardo Merçon | Amigos da Jubarte

Não é de hoje que o capixaba André Martinelli exalta o potencial turístico do Espírito Santo. O bonitão, que mora em São Paulo e é conhecido por ter participado da 13ª edição do Big Brother Brasil (BBB 13) e por ter sido o terceiro colocado na última versão de No Limite , ambos reality shows da Rede Globo, veio ao Estado e embarcou, na manhã desta quinta-feira (07), em uma expedição para ver as baleias Jubarte.

Por volta das 6h30 da manhã, André chegou ao Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória, para entrar na lancha. O clima, antes do embarque, era de muita expectativa. "A gente espera ver as baleias neste momento em que elas vêm às águas mais quentes para procriar", disse em vídeo gravado para as redes sociais.

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Já na embarcação, Martinelli agradeceu ao convite feito pelo projeto capixaba Amigos da Jubarte e demonstrou a importância da expedição de contato com a natureza, nas paisagens do Estado onde nasceu. "A viagem representou um pouco mais do propósito que eu tenho de mostrar Vitória e o Espírito Santo para cada vez mais pessoas, trazendo consciência ambiental e explorando o turismo no Estado, tentando dar mais visibilidade e apresentando nossa riqueza em natureza", destacou.

Martinelli disse que passeio superou expectativas Crédito: Leonardo Merçon | Amigos da Jubarte

"Superou minhas expectativas porque tínhamos chance de não avistar baleia nenhuma, porque estamos no final da temporada. Então, fiquei muito feliz que avistamos uma grande quantidade, um total de sete, segundo os especialistas contaram. Algumas delas, nós vimos bem de perto. Indicaria para qualquer pessoa" André Martinelli - Influenciador

Sobre o embarque realizado, o ambientalista e coordenador geral da Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari, relatou que foi uma grande felicidade tê-lo a bordo. "André tem uma afinidade natural com atividades ambientais e esportivas, está no DNA dele e em seu estilo de vida, além, é claro, de ser capixaba e amar as belezas do Espírito Santo. Acho que foi uma escolha mútua, no momento que o convidamos para um cruzeiro de avistamento de baleias e golfinhos, ele já estava se aproximando de nós, e resolveu escolher o projeto para divulgar ao seu público", afirmou.

Além da afinidade, o alcance do capixaba nas redes sociais contou para a escolha, já que assim é possível levar para mais pessoas a ambição de divulgar as causas da natureza. "Além da sensibilização para o nosso propósito, a expedição serviu para aproveitarmos para avaliar a continuidade da temporada turística de observação de Baleias no ES, analisando o número de baleias presentes na área da plataforma da Grande Vitória, a distância que elas ainda podem ser vistas da costa e o número de baleias avistadas por hora de navegação. Pelo resultado de hoje, é provável que definiremos, junto às agências parceiras, que a temporada turística será estendida pelo mês de outubro", disse Ferrari.

André Martinelli, Leonardo Merçon e Thiago Ferrari (à direita) Crédito: Leonardo Merçon | Amigos da Jubarte

Simbolicamente, a temporada reprodutiva das baleias em águas brasileiras dura de junho a novembro. O Espírito Santo, de acordo com o coordenador do projeto, pode ser visto então como um grande berçário, já que é ao longo do litoral capixaba que milhares de Jubartes se acasalam, dão à luz, treinam e amamentam seus filhotes.

"Hoje avistamos sete baleias-jubarte em menos de cinco horas de navegação. Navegamos até cerca de 18 milhas da costa, entre os municípios de Serra, Vitória e Vila Velha. Puderam ser observados vários comportamentos que os turistas adoram ver de perto, como a batida de nadadeira caudal e peitoral, além de um movimento conhecido como "Rabo de Arraia". O filhotinho que estava na presença de sua mãe, arriscou alguns saltos também. Algumas aves pelágicas e peixes-voadores também puderam ser contemplados por todos a bordo" Thiago Ferrari - Coordenador Geral da Amigos da Jubarte

Expedição baleia Jubarte

POTENCIAL A SER EXPLORADO

Para o influenciador André Martinelli, o Espírito Santo ainda tem muito potencial a ser explorado e ele se sente incluído nessa missão de divulgar o local onde nasceu. Ele destaca que é incomum uma Capital estar situada em meio a uma área de preservação ambiental (APA), por exemplo, como é a chamada Baía das Tartarugas.