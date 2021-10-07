"O B não é de Beyoncé", diz Camila Pitanga ao assumir namoro com homem

Camila Pitanga assume namoro com homem e se diz bissexual Crédito: Reprodução/Instagram @caiapitanga

A atriz Camila Pitanga usou suas redes sociais para anunciar, por meio de uma foto, que está namorando o professor de Filosofia, Patrick Pessoa. Esse é o primeiro relacionamento assumido pela atriz desde o término com a artesã Beatriz Coelho. "Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo", escreveu na legenda da foto, brincado com o fato do namorado estar usando um casaco amarelo.

Após a publicação a atriz teve sua orientação sexual questionada por alguns seguidores. E foi atacada por haters no seu perfil. "Ela não tava namorando uma mulher?", disse uma seguidora. "Essa não sabe o que quer da vida", escreveu outro. "Desbloqueada por todos os homens", disse outra. No Twitter, ela respondeu sobre a sua sexualidade: "Gente, a letra B da sigla não é de Beyonce não tá?! Amem e sejam felizes. Eu tô!".

Gente, a letra B da sigla não é de Beyonce não tá?! Amem e sejam felizes. Eu tô! ? — Camila Pitanga (@CamilaPitanga) October 6, 2021