"Gravamos vídeos", diz marido de Carlinhos Maia sobre vida sexual do casal

Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

O influenciador digital Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, revelou que coleciona uma galeria de vídeos íntimos no celular. Recém operado por causa de uma lipoaspiração, o influencer diz estar sofrendo com a abstinência sexual.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Lucas expôs a intimidade nesse momento em que ele e o marido não estão podendo ter relações sexuais.

“A pior parte do pós cirúrgico é não poder namorar. Parece que quando a gente não pode fazer, ficamos com mais vontade e tesão. Eu tenho quase um XVideos no meu celular. Eu e o Carlinhos colecionamos vários vídeos namorando. Gosto de gravar para depois me olhar e poder fazer melhor na próxima vez”, contou ao clunista.