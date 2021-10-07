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"Gravamos vídeos", diz marido de Carlinhos Maia sobre vida sexual do casal

Lucas Guimarães revelou que coleciona uma galeria de vídeos íntimos no celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2021 às 11:16

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 11:16

Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia
Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes
O influenciador digital Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, revelou que coleciona uma galeria de vídeos íntimos no celular. Recém operado por causa de uma lipoaspiração, o influencer diz estar sofrendo com a abstinência sexual.
Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Lucas expôs a intimidade nesse momento em que ele e o marido não estão podendo ter relações sexuais.
“A pior parte do pós cirúrgico é não poder namorar. Parece que quando a gente não pode fazer, ficamos com mais vontade e tesão. Eu tenho quase um XVideos no meu celular. Eu e o Carlinhos colecionamos vários vídeos namorando. Gosto de gravar para depois me olhar e poder fazer melhor na próxima vez”, contou ao clunista.
O influenciador ainda chegou a dizer que costuma mostrar os conteúdos eróticos para amigos íntimos do casal. Segundo ele,  a performance costuma impressionar. 

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