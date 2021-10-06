Atração do Miss Universo ES 2021, Morenna dá dica às candidatas

A cantora Morenna e suas unhas extremas Crédito: Instagram/@soumorenna

O Miss Universo 2021, que acontece nesta quinta-feira (7), no Sesc Glória, em Vitória, terá a cantora Morenna ditando o ritmo das candidatas com seu pop. A cantora se apresenta durante o desfile de biquínis e comemora o momento de estreia na passarela de miss.

"É a minha primeira vez em evento de miss. Mas em passarela eu já me apresentei. Em 2019, fiz uma apresentação emocionante durante o Vitória Moda. Estou muito feliz com o convite da coordenação do miss", inicia ela, explicando como será a apresentação.

"Vou participar do desfile de moda praia, que combina muito com a minha identidade, do tropical-pop, que trabalho durante este ano, apontando até para o Verão 2022. Vou cantar meu primeiro single 'Blá, Blá, Blá' e a segunda será uma surpresa", conta.

Amiga de miss - Morenna estudou com a Miss Universo ES 2019, Thainá Castro - e sempre acompanhando as transmissões dos concursos de beleza, a capixaba revela que será uma apresentação especial. "Eu brincava com a Thainá quando ela nem pensava nisso ainda (ser miss). Falava: 'você tem cara de miss, tem que participar de concurso'. Depois do curso, ela foi lá e virou nossa miss. Agora vai passar a coroa. Será muito especial estar com ela e as 12 candidatas", detalha.

Pela experiência em passarelas e ensaios fotográficos, pedimos à dona do hit "Açaí" uma dica para as candidatas. "A dica que eu dou é: olhar para um ponto fixo quando estiver na passarela, lembrar de quanto a gente é bonita, independente de qualquer concurso, e dar o seu melhor. As meninas certamente vão brilhar. Temos candidatas lindas e com potencial para disputar o título de Miss Brasil".

Aproveitando o papo, Morenna adiantou que, no dia seguinte à apresentação, terá novo hit na praça. "Euro", com participação de BK, chega às plataformas de streaming e dá início aos trabalhos para o verão.

"A faixa 'Euro' sai na sexta, mas vem mais um single para o fim do ano ainda, com clipe e mais direcionado para o verão", adianta Morenna.