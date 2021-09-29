Miss Universo ES define novo local da cerimônia e apresenta coroa

A nova coroa do concurso Miss Universo Espírito Santo foi apresentada nesta quarta-feira (29) Crédito: Divulgação/ Miss Universo Espírito Santo

A 64ª edição do Miss Universo Espírito Santo, que vai coroar a mais bela mulher capixaba, escolheu sua nova "casa", o Centro Cultural Sesc Glória (Vitória). O concurso, que contará com 12 candidatas disputando a faixa que hoje está em posse de Thainá Castro, atual Miss Universo ES, acontece na próxima quinta-feira (7), a partir das 19 horas.

A organização também apresentou sua nova coroa, criada pelo joalheiro Carlos Bautz, que está há 42 anos no mercado, mas faz o seu primeiro trabalho voltado ao mundo miss. A peça é feita a mão, com estrutura em ouro 18 quilates e cravejada por 330 gemas naturais. Simples, delicada e moderna, está avaliada em R$ 200 mil e ficará de posse do concurso. A nova Miss Universo ES ganhará uma réplica, banhada a ouro 18 quilates.

A nova coroa do Miss Universo Espírito Santo está avaliada em R$ 200 mil Crédito: Divulgação/Miss Universo Espírito Santo

"A coroa foi concebida como uma homenagem a um dos pontos turísticos mais belos do Espírito Santo, a Cachoeira da Fumaça. As gemas naturais retratam o poder da queda d'água e a força a beleza do ar. É um significado simbólico, pois representa a nossa garra para sobreviver aos problemas causados pela covid-19", destaca a organizadora do Miss Universo ES, Nabila Furtado.

Em relação ao evento, por conta das restrições de segurança sanitária, devido a pandemia do novo coronavírus, serão liberados apenas 200 ingressos, que poderão ser adquiridos no Instagram oficial do concurso

Ao "Divirta-se", Nabila deu detalhes de como será a dinâmica da disputa. "Queremos dar a oportunidade de todas as 12 candidatas desfilarem de traje casual, de banho e de vestido de noite. Cada uma poderá mostrar o seu potencial, se destacando nos quesitos que são mais fortes. Após essa rodada, sete moças serão selecionadas e vão para a pergunta final", explica, confirmando que Carlos Totti, diretor geral do Canal UMiss, estará presente e vai auxiliar os jurados (que ainda não foram divulgados) na escolha da nossa nova "Rainha da Beleza". Na galeria abaixo, confira as candidatas.

Candidatas ao Miss ES 2021

Quer saber os looks das beldades durante o desfile? Na apresentação de traje de banho, as meninas usarão biquíni laranja, criados exclusivamente para o evento, além dos trajes casual e de gala. Os "hosts" do evento serão Mia Mamede, a capixaba coroada Miss Dubai (e que modelou para Tiffany) e o jornalista Charles Souza.

A nova Miss Universo Espírito Santo não terá muito tempo para comemorar a conquista. A beldade embarca no dia 29 para Salvador (BA), onde se junta as outras 26 candidatas do concurso Miss Universo Brasil que, este ano, será realizado a bordo do cruzeiro MSC Preziosa, com shows musicais e outras novidades que são mantidas em segredo. A eleita do certame nacional ganhará o direito de participar do Miss Universo 2021, que deve acontecer em Éilat, Israel, em dezembro.

Mia Mamede será uma das apresentadoras do Miss Espírito Santo Universo 2021 Crédito: Marina Maeda Fotografia

EXPERIÊNCIA

Miss Cariacica 2009, Miss Espírito Santo Simpatia 2010, Musa do Brasil 2013, Miss Brasil Intercontinental 2016 e Miss Queen Beauty Brasil 2017, Nabila Furtado tem autoridade para traçar os pontos essenciais que as candidatas precisam ter para levar a coroa. Nem vamos falar do inglês fluente, pois isso é mais que básico!

"A autoconfiança é tudo. É necessário ter certeza de até onde você deseja ir no mundo miss, pois o trabalho é árduo. Apostar na disciplina é o 'mantra'. Ter postura profissional, compromisso, seriedade e caráter são primordiais", enumera, dizendo que também é importante ser engajada em causas sociais e estar sempre bem informada sobre os acontecimentos do país e do mundo.

Organizadora do Miss Universo ES, Nabila Furtado, apresenta a nova coroa do concurso Crédito: Divulgação/Miss Universo Espírito Santo

"Quando digo causas sociais, falo de engajamento verdadeiro, assumir projetos importantes, como a Miss Universo Brasil 2020, Julia Gama, que trabalha no auxílio de pessoas atingidas pela hanseníase. Ficar apenas fazendo discursos nas redes sociais não traz efeito nenhum. Estamos preparando mulheres para serem completas, profissionais da beleza", destaca.

Cancelado em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, o concurso volta em 2021 e, de acordo com Nabila, organizar um evento deste porte em meio a uma crise sanitária é um desafio a mais.