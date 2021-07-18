Espírito Santo elege misses mini, mirim e juvenil 2021; conheça Crédito: Divulgação

O Espírito Santo já tem suas representantes máximas da beleza infantil eleitas para 2021.

São elas: Laura Dadalto, de 8 anos, natural de Nova Venécia, que é a nova Miss Espírito Santo Mini 2021; Luiza Zimerman, de 9 anos, natural de São Roque do Canaã, eleita Miss Espírito Santo Mirim 2021; e Isabela Oliveira, de 13 anos, nova Miss Espírito Santo Juvenil 2021. As três já se preparam para representar a beleza capixaba em etapas nacionais.

A Miss Espírito Santo Mini 2021, Laura Dadalto, de 8 anos Crédito: Karla Dadalto

A Miss Espírito Santo Mirim 2021, Luiza Zimerman, de 9 anos Crédito: O Fooco

A Miss Espírito Santo Juvenil 2021, Isabela Oliveira, de 13 anos Crédito: Bhia Corrêa

As eleitas também serão embaixadoras do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2022, que acontece em 12 de novembro deste ano, para selecionar as coroadas do próximo reinado. Com a pandemia, a direção do concurso preferiu não realizar evento em 2020, tendo as candidatas sido selecionadas virtualmente com base em critérios estabelecidos pela própria organização.

Segundo a direção do concurso, foram levados em consideração os potenciais de desenvoltura, fotogenia, experiência, simpatia, engajamento social e elegância.

Thays do Espírito Santo, que coordena o Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen ao lado de Ivete do Espírito Santo, explica que, mesmo com a Covid-19, não quiseram interromper a edição passada do concurso.

“São 22 anos revelando nomes que brilham no mundo da beleza e da moda. E nós realizamos os sonhos dessas meninas. Pela pandemia, resolvemos selecionar misses que já tiveram presenças vitoriosas nos concursos e de alguma forma participaram com a gente das décadas de evento”, revela.

“O suporte de preparação que sempre demos continua e com as nossas três eleitas desse ano não será diferente. A partir do ano que vem, elas vão para as etapas nacionais, que também adotaram critérios de segurança em meio à pandemia desde o ano passado. As três vão ser como divulgadoras do evento que faremos neste ano, para incentivar que mais meninas participem do concurso”, detalha a coordenadora.

CONCURSO EM NOVEMBRO

Para este ano, Thays prepara nova edição do concurso que está marcada para 12 de novembro, em cerimonial de Vitória.

"Para celebrar esse momento importante, afinal são 22 anos, estamos programando diversas atrações, eventos para candidatas até o dia do desfile principal, quando finalmente serão eleitas as misses”, adianta a coordenadora.

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