Capixaba é eleita melhor preparadora de misses do Brasil

Ivete do Espírito Santo, a coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen e missóloga eleita melhor preparadora de misses e coordenadora regional em festão de luxo, no Mato Grosso do Sul

Em suas redes sociais, Ivete publicou a novidade e os amigos só souberam rasgar elogios para a bonita. Você é de uma excelência no que faz!, disse uma colega, enquanto outra observou: Ivete, esse prêmio não poderia ter ido para outra pessoa. Somos eternamente gratos por seu carinho e empenho com nossos filhos. Sempre nos motivando. Você é mais que merecedora, completou outra seguidora.