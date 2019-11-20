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Capixaba é eleita melhor preparadora de misses do Brasil

Ivete do Espírito Santo, a coordenadora do Miss Espírito Santo de crianças e jovens, foi homenageada em evento que reuniu a nata dos preparadores de misses do Brasil inteiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 11:16

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 11:16

Ivete do Espírito Santo, a coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen e missóloga eleita melhor preparadora de misses e coordenadora regional em festão de luxo, no Mato Grosso do Sul Crédito: Arquivo pessoal
Se não bastasse Ivete do Espírito Santo ter sido a figura que descobriu a mini miss Alice Stangecapixaba de 8 anos eleita a mais bonita do mundo em concurso de beleza na Europa e a Miss Brasil 2010 Débora Lyra, a missóloga agora ganhou a faixa de melhor preparadora de misses do Brasil em evento que aconteceu no Mato Grosso do Sul, na noite da última quinta-feira (14).
> Capixaba Alice Stange é eleita menina mais bonita do mundo na Europa
Ivete é dona da franquia Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen ao lado da filha, Thays do Espírito Santo, e concorreu com outras 21 coordenadoras do País todo. 
A empresária recebeu a homenagem no jantar de apresentação do Beleza Fashion Brasil 2019, maior concurso de beleza do segmento infanto-juvenil da América Latina. Ela levou as candidatas capixabas descobertas ao longo deste ano, que, inclusive, estão bem cotadas no ranking para trazerem títulos nacionais para o Estado.
Isso é o reconhecimento de mais de 20 anos de trabalho que eu faço no Espírito Santo, Brasil e mundo. Afinal, neste ano a nossa Alice (Stange) voltou com o título máximo de um concurso internacional superdisputado, conta Ivete, que já teve sua história e perfil mostrados na coluna Renata Rasseli.
"Eu estava recebendo a faixa por ser a melhor do Brasil. É muita emoção (risos)"
Ivete do Espírito Santo - Coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen
Em suas redes sociais, Ivete publicou a novidade e os amigos só souberam rasgar elogios para a bonita. Você é de uma excelência no que faz!, disse uma colega, enquanto outra observou: Ivete, esse prêmio não poderia ter ido para outra pessoa. Somos eternamente gratos por seu carinho e empenho com nossos filhos. Sempre nos motivando. Você é mais que merecedora, completou outra seguidora.

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