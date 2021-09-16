Conheça as 12 candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2021

Candidatas ao Miss ES 2021

Doze jovens disputam o título de mulher mais bela do Estado. Marcado para o dia 7 de outubro, o Miss Universo Espírito Santo 2021 tem representantes selecionadas diretamente pela coordenação do Miss Universo Brasil.

"Vai ser difícil para os jurados escolherem a vencedora. Está muito difícil a seleção deste ano. São belezas totalmente diferentes. Não consigo ter um critério de desempate. A vencedora será realmente quem se destacar no dia, já que todas estão muito bem preparadas", explica Nabila Furtado, coordenadora do Miss Universo Espírito Santo.

Segundo Nabila, a produção nacional teve trabalho para chegar às finalistas. "Foram 500 capixabas inscritas", destaca ela, afirmando que foram analisadas a oratória, desenvoltura e beleza das candidatas por meio de fotos e vídeos de entrevistas.

Agora, se inicia a agenda das candidatas e a finalização dos preparativos para a cerimônia. Inclusive, a coordenadora explica que o local da premiação sofreu uma mudança e não será mais realizado no Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória.

"Está uma correria danada. Nós também mudamos o local da cerimônia. Será um espaço mais interessante. Teremos duas reuniões ainda para bater o martelo (sobre o novo local)", explica.

Curioso para saber mais sobre as beldades? Veja o perfil de cada uma das candidatas.

MISS UNIVERSO AFONSO CLÁUDIO

Eduarda Braum , 20 anos



, 20 anos Estudante de Letras e Pedagogia



"Eu moro no interior, e a Pedra dos 3 Pontões é minha vista diária, e uma das principais atrações turísticas do Município. É um dos monumentos rochosos mais bonitos do Estado, e poucas pessoas ainda conhecem! Mas eu garanto, vale muito a pena! Meu objetivo é mostrar nossas belezas para todo o Estado"



Candidatas ao Miss ES 2021: Eduarda Braum representa Afonso Cláudio Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO BARRA DE SÃO FRANCISCO

Gabriela Silva Klitzke , 25 anos



, 25 anos Modelo



"É com muita gratidão que venho comunicar que sou uma das finalistas do concurso Miss universo Espírito Santo 2021, na qual tô concorrendo pela cidade que tanto amo, Barra de São Francisco. Primeiramente gostaria de agradecer à Deus pela oportunidade, a minha família e amigos por todo apoio"



Candidatas ao Miss ES 2021: Gabriela Klitzke representa Barra de São Francisco Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO CARIACICA

Débora Oliveira , 21 anos



, 21 anos Modelo e estudante



"Meu objetivo é levar Cariacica comigo, exaltar nosso município, mostrar sua beleza para o mundo. Vocês sabem da origem do nome Cariacica? De origem Tupi-guarani, assim como Cariacica, Itapemirim, Itaoca, Ibiraçu e outros municípios locais vêm de origens indígenas. Para mim, Débora Oliveira, está sendo importantíssimo representar essa Cidade e fico muito feliz, que além de ter o sangue indígena na minha veia, minha amada cidade carrega essa identidade com seu nome".



Candidatas ao Miss ES 2021: Débora Oliveira representa Cariacica Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO CASTELO

Sebastiana Claudia de Oliveira Soares , 25 anos



, 25 anos Modelo e Designer de sobrancelha



"É uma honra muito grande participar do melhor concurso de beleza. Tenho aprendido muito a me posicionar, sair da zona de conforto e me preparar para representar o município de Castelo, trazendo a força, a garra e elegância da mulher negra/parda no Espirito Santo. São muitas lutas, mas esta oportunidade tenho agarrado com muito amor para dar o meu melhor."



Candidatas ao Miss ES 2021: Sebastiana Soares é a representante de Castelo Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO COLATINA

Maria Clara Orletti , 20 anos



, 20 anos Modelo e estudante de fonoaudiologia



Não fez declarações nas redes sociais



Candidatas ao Miss ES 2021: Maria Clara Orletti é a representante de Colatina Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO CONCEIÇÃO DO CASTELO

Gabriela Biancardi Uliana , 21 anos



, 21 anos Estudante



Não fez declarações nas redes sociais



Candidatas ao Miss ES 2021: Gabriela Biancardi Uliana representa Conceição do Castelo Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO DOMINGOS MARTINS

Lilian Ieza , 24 anos



, 24 anos Téc. em Administração de Empresas e estudante de Direito



Não fez declarações nas redes sociais



Candidatas ao Miss ES 2021: Lilian Ieza é a representante de Domingos Martins Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO LINHARES

Diana Alves Durval , 25 anos



, 25 anos Empreendedora



"Estou vivendo momentos fantásticos , que para uma mulher vinda de família humilde e totalmente desestruturada tinha tudo para ter desistido no primeiro não… Mas eu não desisti e olha onde eu estou, entre as finalistas deste tão sonhado concurso. Podendo ser a representante do nosso estado no @missuniverso.brasil!"



Candidatas ao Miss ES 2021: Diana Alves representa Linhares Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO MIMOSO DO SUL

Paula Vivas , 22 anos



, 22 anos Estudante de arquitetura



"Representando a cidade na qual nasci e fui criada, Mimoso do Sul, conto com a ajuda de todos os amigos, familiares, admiradores e seguidores nessa caminhada intensa e maravilhosa. Com carinho, Paula Vivas"



Candidatas ao Miss ES 2021: Paula Vivas representa Mimoso do Sul Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO SERRA

Bruna Alves , 21 anos



, 21 anos Modelo



"Participar do concurso é uma experiência única. A gente aprende coisas com todo mundo e vive experiências incríveis, que quero levar para o resto da minha vida. Representando o município de Serra, quero mostrar as belezas da cidade e levar isso para o concurso. Quero mostrar meu potencial e sei que meu município está me dando todo o apoio"



Candidatas ao Miss ES 2021: Bruna Alves representa Serra Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Vanessa Augusta dos Santos , 25 anos



, 25 anos Supervisora Administrativa



"Honrada em realizar esse sonho de poder representar a minha cidade, Venda Nova do Imigrante, no MISS UNIVERSO ESPÍRITO SANTO, essa cidade que me acolhe com todo amor e carinho! Agradeço por todas as mensagens de apoio, de carinho, de incentivo… ter vocês comigo faz tudo se tornar ainda mais incrível e especial! Tenho muito ORGULHO de ser MISS VENDA NOVA por 2 anos consecutivos e agora, poder concorrer ao MISS UNIVERSO ESPÍRITO SANTO 2021! O coração tá explodindo de felicidade, amor e gratidão! Mais uma vez, MUITO OBRIGADA! Vamos juntos nessa caminhada que está apenas começando!"



Candidatas ao Miss ES 2021: Vanessa Santos representa Venda Nova do Imigrante Crédito: Claude Coimbra/Miss ES

MISS UNIVERSO VITÓRIA

Stephane Faria , 22 anos



, 22 anos Modelo



"O @missuniversoespiritosanto é mais um dos meus objetivos, ter o privilégio de viver essa experiência de corpo e alma, sentir a adrenalina em meio a medo e euforia percorrendo a espinha até a nuca. Por meio desse quero encorajar milhares de meninas que assim como eu tem um sonho de ser reconhecida pelo seu trabalho duro, conquistar seu próprio dinheiro e liberdade profissional! Quero mostrar que é totalmente possível pra quem está disposto a correr atrás e fazer acontecer como eu escolhi há 5 anos atrás. É sobre aprender, mostrar e inspirar. Mulheres sonham, mulheres podem"

