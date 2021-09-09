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Reality show

Com novas inscrições, Arthur Picoli dá dicas de como entrar no BBB

Segundo Boninho, produção vai receber mais 20 mil inscrições nos próximos dias

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 12:44

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 set 2021 às 12:44
Arthur Picoli pinta o cabelo
Arthur Picoli pinta o cabelo Crédito: @Arthurpicoli
Após o anúncio de novas inscrições para o "BBB 22", que devem abrir em breve, fãs foram até o perfil do ex-BBB Arthur Picoli perguntar como faz para entrar na casa mais vigiada do Brasil. O capixaba respondeu a questão em seu Instagram, após abrir a caixa de perguntas nesta quarta-feira (8).
"Parace clichê, mas é a maior verdade: ser você mesmo e falar o que você vai fazer lá dentro. Foi o que eu fiz. Falei que ia aproveitar, beber, fazer merda e... Entrei e fiz tudo que falei. Então, seja você mesmo", respondeu o famoso de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.
Arthur Picoli dá dica de como entrar no BBB
Arthur Picoli dá dica de como entrar no BBB Crédito: Instagram/@arthurpicoli
A pergunta chega uma semana após Boninho anunciar em suas redes que vai reabrir as inscrições para o Big Brother Brasil 22. "Conseguimos mais 20 mil inscrições. Vai rolar de uma vez só, no máximo em 15 dias", disse o diretor do programa.
No site do programa, a produção explica que as vagas são para quem não conseguiu terminar o cadastro. "Faça seu vídeo, deixe tudo pronto e fique ligado aqui no Gshow para preencher o formulário assim que as inscrições reabrirem. Vale lembrar que a inscrição só é válida quando finalizada. Ou seja: só tem vaga quem finalizou a inscrição, preenchendo todos dados obrigatórios do formulário do BBB22, incluindo o envio de fotos e vídeos", diz o texto, sem especificar a data em que serão abertas as inscrições novamente.
Mais de 100 mil pessoas conseguiram finalizar sua inscrição nas cinco regiões do país entre abril e julho deste ano e estão aptas para participar do processo seletivo do reality.

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