Com novas inscrições, Arthur Picoli dá dicas de como entrar no BBB

Arthur Picoli pinta o cabelo Crédito: @Arthurpicoli

Após o anúncio de novas inscrições para o "BBB 22", que devem abrir em breve, fãs foram até o perfil do ex-BBB Arthur Picoli perguntar como faz para entrar na casa mais vigiada do Brasil. O capixaba respondeu a questão em seu Instagram, após abrir a caixa de perguntas nesta quarta-feira (8).

"Parace clichê, mas é a maior verdade: ser você mesmo e falar o que você vai fazer lá dentro. Foi o que eu fiz. Falei que ia aproveitar, beber, fazer merda e... Entrei e fiz tudo que falei. Então, seja você mesmo", respondeu o famoso de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Arthur Picoli dá dica de como entrar no BBB Crédito: Instagram/@arthurpicoli

A pergunta chega uma semana após Boninho anunciar em suas redes que vai reabrir as inscrições para o Big Brother Brasil 22. "Conseguimos mais 20 mil inscrições. Vai rolar de uma vez só, no máximo em 15 dias", disse o diretor do programa.

No site do programa, a produção explica que as vagas são para quem não conseguiu terminar o cadastro. "Faça seu vídeo, deixe tudo pronto e fique ligado aqui no Gshow para preencher o formulário assim que as inscrições reabrirem. Vale lembrar que a inscrição só é válida quando finalizada. Ou seja: só tem vaga quem finalizou a inscrição, preenchendo todos dados obrigatórios do formulário do BBB22, incluindo o envio de fotos e vídeos", diz o texto, sem especificar a data em que serão abertas as inscrições novamente.