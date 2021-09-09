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Capixaba que sofreu ataques racistas faz campanha com Erika Januza

"Me tremi toda e ela é extremamente simpática", diz a influencer Carol Inácio
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 set 2021 às 11:53

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 11:53

A capixaba Carol Inácio posa com Erika Januza nos bastidores de campanha no Rio
A capixaba Carol Inácio posa com Erika Januza nos bastidores de campanha no Rio Crédito: Instagram/@afrocarol
Carol Inácio é só felicidade. A influencer capixaba gravou uma campanha com a atriz Erika Januza no Rio de Janeiro, no último fim de semana.
"Me tremi toda. Ela é extremamente simpática", comenta Carol, que ficou surpresa ao ver quando a rainha de bateria da Viradouro entrou no set de gravações.
Segundo Carol, foram dois dias de gravações e Erika apareceu apenas no fim do segundo dia. "Fiquei chocada quando vi, porque a Erika é uma referência enquanto mulher preta e pela profissão também. Uma atriz e influenciadora preta", comenta com empolgação, mas dizendo que teve que se conter ao se aproximar da global.
"Tive que investir numa classe, mas por dentro eu estava gritando. Por fora, eu mantive uma calma para chegar nela. Acho que ela nem deve lembrar de mim", conta a integrante do Movimento de Mulheres Negras de Colatina.
"Aguardei o término das gravações. Ela, muito simpática, já foi perguntando para as pessoas da produção e falando: 'Vamos tirar foto sim'. Consegui tirar a foto antes do pessoal fazer fila. Logo soltei um elogio: disse que ela é uma referência grande para mim. Ela agradeceu", continua Carol, dizendo que as luzes do cenário se apagaram na sequência.
"Ela falou para não apagarem as luzes pois estava tirando foto. Eu disse que não tinha problema, pois tínhamos muita luz própria. Ela concordou e disse: 'você tem um sorriso encantador'", completa.

VIDA APÓS ATAQUES RACISTAS

Carol comemora a fase de trabalhos, ainda mais depois do episódio de racismo que sofreu há um mês. No dia de seu aniversário, a influencer foi inserida num grupo de WhatsApp e virou alvo de diversos ataques racistas como: "Negras fedem a bicho" e "Mesma coisa que transar com animal".
"Muita gente tem conversado comigo na internet achando que essa oportunidade foi por conta do que aconteceu. E não foi. Meu nome já estava no casting desde julho", explica.
"Acredito que tudo tem um propósito. Viver esse sonho, após praticamente um mês de um caos enorme, é desafiador e eu fico até um pouco emocionada. As pessoas usaram isso para me derrubar e elas não conseguiram. Meu axé não deixou que eu fosse levada pela maldade das pessoas. Tenho muito para conquistar, tenho uma família que me dá muito suporte e força", finaliza.

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