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Bil Araújo confirma participação em "A Fazenda 13"

Informação foi dada no perfil do ex-BBB no Instagram. Este é o terceiro reality do capixaba em menos de um ano

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 12:12

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 set 2021 às 12:12
Arcrebiano, o Bil Araújo, está confirmado em
Arcrebiano, o Bil Araújo, está confirmado em "A Fazenda 13" Crédito: Instagram/@bilaraujjo
Bil Araújo é definitivamente o homem dos realities no Brasil. O capixaba acaba de confirmar sua participação em "A Fazenda 13".
"As especulações acabaram! Sim, Bil vai estar nessa temporada da @afazendarecord. 3º reality do ano, já pode pedir música?", diz a legenda da foto do capixaba vestido como fazendeiro.
Na sequência, a equipe brinca sobre ter psicológico para torcer pelo capixaba em mais um reality show. "Alguém ai ainda tem psicológico para distribuir entre a torcida?".
Arcrebiano iniciou o ano no "BBB 21" e seguiu para o "No Limite". Ele estava escalado para outro reality show, mas ficou com o da Record. "O primeiro reality eu saí pelo público, o segundo não foi desistência, mas por questões contratuais, nem posso falar. Mas tive problemas de saúde física", explicou ele ao "Hoje em Dia" (Record) sobre suas participações nos programas anteriores.
"Galera vai me conhecer e vai gostar de mim, tenho público gigante que me acompanha nas redes. Vai ser Bill brincalhão, que gosta de festar, falar", promete ele para sua participação no reality rural. "Esse convite da Fazenda não foi convite em vão, tudo tem propósito, talvez o meu seja nessa edição surreal. Pode ter certeza que não vai ter desistência", completa.
Segundo o jornalista Leo Dias, Bil desistiu de participar do "Bake Off Brasil" (SBT) porque o cachê oferecido por Silvio Santos era bem menor do que os R$ 120 mil que receberá por A Fazenda. Vale lembrar que o reality rural estreia em 14 de setembro.
Adriane Galisteu será a apresentadora da vez, substituindo na função o hoje global Marcos Mion. Até o momento, além de Bil, foram confirmados: Victor Pecorado, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Mileide Mihaile.

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